





Bakıcı kadın, "Evde Kuzey'le çok aç kalıyorduk. Bizi sürekli komşulara ve arkadaşlarına gönderiyordu. Beni 'Özcan'a söyleme seni işten atarım' diye tehdit ediyordu. Kuzey'e ilgisi ve anne sevgisi yoktu. Benim en büyük hatam evlenip çocuk yapmak diyordu" ifadelerini kullandı. Feyza Aktan'ın kendisine fiziksel şiddet uyguladığını açıklayan bakıcı kadın, şu şok iddialarda bulundu: "Özcan Deniz aradığında, 'Bak deden arıyor' diyerek telefonu Kuzey'e veriyordu. Kuzey de yeni konuşmaya başladığında babasına 'dede' diyordu. Özcan Deniz de şaşırdı."