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    - savaşına bakıcı da katıldı: Babası aradığında ‘Bak deden arıyor’ diyordu

    Ünlü sanatçı ile savaşına, oğullarının bakıcısı da karıştı. Yabancı uyruklu bakıcı, Aktan için şu şok iddialarda bulundu: “Kuzey’le sürekli aç kalıyorduk. Bana şiddet uyguladı. Babası aradığında ‘Bak deden arıyor’ diyerek telefonu Kuzey’e veriyordu”

    Özcan dede

    Özcan Deniz ile Feyza Aktan cephesi kızıştı. Birbirlerini sürekli suçlayan eski eşlerin kavgasına bakıcı da dahil oldu. Yabancı uyruklu genç kadın, geçtiğimiz haftalarda Feyza Aktan'dan şiddet gördüğünü iddia etmişti.

    Kadının, Deniz'den para aldığı için bu suçlamalarda bulunduğu ileri sürülmüştü. Naz isimli kadın, önceki gün yine ortaya çıktı.




    Bakıcı kadın, "Evde Kuzey'le çok aç kalıyorduk. Bizi sürekli komşulara ve arkadaşlarına gönderiyordu. Beni 'Özcan'a söyleme seni işten atarım' diye tehdit ediyordu. Kuzey'e ilgisi ve anne sevgisi yoktu. Benim en büyük hatam evlenip çocuk yapmak diyordu" ifadelerini kullandı. Feyza Aktan'ın kendisine fiziksel şiddet uyguladığını açıklayan bakıcı kadın, şu şok iddialarda bulundu: "Özcan Deniz aradığında, 'Bak deden arıyor' diyerek telefonu Kuzey'e veriyordu. Kuzey de yeni konuşmaya başladığında babasına 'dede' diyordu. Özcan Deniz de şaşırdı."



    KARŞILIKLI DAVA SAVAŞI SÜRÜYOR
    Feyza Aktan, 2018'de Özcan Deniz'le nikah masasına oturdu. Ancak çift, 15 ay sonra boşandı. Aktan, Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını öne sürerken Deniz ise eski eşinin 3 yaşındaki oğulları Kuzey'le görüşmesini engellediğini iddia ederek eski eşine velayet davası açtı.



        DEPORT YEMEKTEN KORKUYOR
        Yabancı uyruklu kadının dava açmama nedeni, sigortasız çalıştırılması ve deport yemekten korkması.

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