İmza attığı filmlerle ülkemizin adını yurt dışında başarıyla duyuran Nuri Bilge Ceylan, önceki gün Cihangir'de iki kişilik küçük otomobili içerisinde görüntülendi. Mütevazı yaşamından ödün vermeyen ve daima halkın içinde yaşayan Ceylan, bir kez daha takdir topladı.

Evinin bulunduğu dar sokaklı ve park sorunu olan Cihangir'de küçük bir araç kullanmayı tercih eden Nuri Bilge Ceylan, yaklaşık 70 bin TL'lik otomobiliyle mütevazılık dersi verdi. Ceylan'ın yeni yetme starların aksine böyle bir araç kullanması, "Görgüsüzlere en güzel örnek" dedirtti.