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    , önceki gün 'deydi: 70 bin değerindeki minicik aracıyla mütevazılık dersi verdi

    Dünyaca ünlü yönetmen , önceki gün ’deydi. Ceylan, yeni yetme starların aksine iki kişilik ve yaklaşık 70 bin değerindeki minicik aracıyla mütevazılık dersi verdi.

    Doğan Savaş TAKVIM
    Oscar'lık mütevazilik

    İmza attığı filmlerle ülkemizin adını yurt dışında başarıyla duyuran Nuri Bilge Ceylan, önceki gün Cihangir'de iki kişilik küçük otomobili içerisinde görüntülendi. Mütevazı yaşamından ödün vermeyen ve daima halkın içinde yaşayan Ceylan, bir kez daha takdir topladı.

    Evinin bulunduğu dar sokaklı ve park sorunu olan Cihangir'de küçük bir araç kullanmayı tercih eden Nuri Bilge Ceylan, yaklaşık 70 bin TL'lik otomobiliyle mütevazılık dersi verdi. Ceylan'ın yeni yetme starların aksine böyle bir araç kullanması, "Görgüsüzlere en güzel örnek" dedirtti.

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    SSK emeklisine 2.605 TL
    Haberler Saklambaç Nuri Bilge Ceylan, önceki gün Cihangir'deydi: 70 bin değerindeki minicik aracıyla mütevazılık dersi verdi