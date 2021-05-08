MİLYONLAR ATV'YE KİLİTLENDİ

Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, önceki akşamki bölümüyle yine reyting listelerinin zirvesine yerleşti. Dizinin son bölümü, Tüm Kişiler'de %9,33 izlenme oranı ve %20,53 izlenme payı alarak Tüm Kişiler kategorisinin en çok izleneni oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı.