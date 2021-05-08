Oyuncu çift Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, tam kapanma sürecinde YouTube için mini dizi üretti. Elçin'in kamera arkasında olduğu bilim kurgu tarzındaki dizi, bugünü küçük göndermelerle tatlı tatlı eleştiriyor.
FİLME TAM GAZ DEVAM
Aslıhan Karalar, 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan 'Şafak Vakti' sinema filminin çekimlerine devam ediyor. Genç oyuncu, Kayseri'den sonra şimdi de İstanbul'da çekimleri süren filmin başarısına çok güveniyor…
MİLYONLAR ATV'YE KİLİTLENDİ
Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, önceki akşamki bölümüyle yine reyting listelerinin zirvesine yerleşti. Dizinin son bölümü, Tüm Kişiler'de %9,33 izlenme oranı ve %20,53 izlenme payı alarak Tüm Kişiler kategorisinin en çok izleneni oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı.