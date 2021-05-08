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    ve , tam kapanma sürecinde YouTube için mini dizi üretti

    Oyuncu çift ve , tam kapanma sürecinde YouTube için mini dizi üretti. Elçin’in kamera arkasında olduğu bilim kurgu tarzındaki dizi, bugünü küçük göndermelerle tatlı tatlı eleştiriyor. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 8 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri.

    Aşkın meyvesi

    Oyuncu çift Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, tam kapanma sürecinde YouTube için mini dizi üretti. Elçin'in kamera arkasında olduğu bilim kurgu tarzındaki dizi, bugünü küçük göndermelerle tatlı tatlı eleştiriyor.

    FİLME TAM GAZ DEVAM
    Aslıhan Karalar, 15 Temmuz     hain darbe girişimini anlatan 'Şafak Vakti' sinema filminin çekimlerine devam ediyor. Genç oyuncu, Kayseri'den sonra şimdi de İstanbul'da çekimleri süren filmin başarısına çok güveniyor…

    MİLYONLAR ATV'YE KİLİTLENDİ
    Perşembe     akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, önceki akşamki bölümüyle yine reyting listelerinin zirvesine yerleşti. Dizinin son bölümü, Tüm Kişiler'de %9,33 izlenme oranı ve %20,53 izlenme payı alarak Tüm Kişiler kategorisinin en çok izleneni oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı.

        GÜZEL HAREKET
        Oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek'teydi. Tek başına parka giden güzel oyuncu, aldığı mamalar ile kedi ve köpekleri besledi. Bir süre hayvanlarla vakit geçiren Cavadzade, soruları yanıtsız bıraktı.

        LASTİK KIZ
        Eski bir balerin olan Çağla Şıkel, önceki gün Instagram'da esnekliğini konuşturdu. 42 yaşındaki iki çocuk annesi modelin "Lastik kız" dedirten bu karelerine de "Tüm yarışım kendimle" notu düştü.

        GÖSTERİŞ SAATİ
        Hande Erçel         kontenjanından şöhret olan abla Gamze Erçel, önceki gün yaptığı paylaşımla adeta görgüsüzlüğün resmini çizdi. Sosyal medya fenomeni, önceki gün Instagram'dan "Yeşili çok sevdiğimi söylemiş miydim!" diyerek 130 bin TL'lik Rolex'ini gözlere soktu.

            SÜPER DEĞİŞİM
            Önceki             gün Bodrum'da arkadaşlarıyla bir araya gelen Ajda Pekkan, yeni görüntüsüyle dikkat çekti. Süperstar'ın dudakları ve yanaklarındaki şişlikler, "Estetik ameliyat rekorunu kimselere kaptırmaya niyeti yok!" dedirtti.

            'RUS'UM' DEDİ İŞLERİ KAPTI
            Geçtiğimiz             günlerde gittiği Moskova'da gazetecilere "Rus kökenliyim" diyen Meryem Uzerli, bu sayede ülkede daha da popüler oldu. Rusya'da Sophie Bogarne isimli ünlü menajerle anlaşan Türk asıllı Alman oyuncu, bir film ile iki de reklam anlaşması yaptı. Uzerli'nin kaptığı işler, "Türkiye'de Türk, Rusya'da Rus olduğunu söyleyen Meryem, para kazanmanın yolunu buldu" yorumları yaptırdı.
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            Neredesin ey İslam dünyası
            Haberler Saklambaç Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, tam kapanma sürecinde YouTube için mini dizi üretti