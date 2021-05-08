Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Diletta Leotta'nın milyarder Ryan Friedkin ile dudak dudağa pozlarının ortaya çıkmasıyla gözlerin çevrildiği Can Yaman, sessizliğe bürünmüştü.

Yaman ile İtalyan güzelin, ihanetin ardından geçtiğimiz hafta sonu Como Gölü'nde çekilen görüntüleri İtalya'daki Chi dergisinin kapağındaydı.

Birçok İtalyan magazinci, bu haberin para karşılığı yapıldığını öne sürdü. Bu arada bir diğer iddiaya göre de çift, hafta sonu kaçamağını da bedavaya getirdi. Como Gölü'ndeki Mandarin Oriental, reklam için ikiliyi otelde ağırladı. Böylece Can Yaman, geceliği 10 bin TL olan oda parasını ödemekten kurtuldu.