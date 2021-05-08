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    , ihanetin haberlerinin ardından ile kaçamak tatiline çıktı

    Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ’nın milyarder ile dudak dudağa pozlarının ortaya çıkmasıyla gözlerin çevrildiği , sessizliğe bürünmüştü. Yaman ile n güzelin, ihanetin ardından geçtiğimiz hafta sonu ’nde çekilen görüntüleri İtalya’daki Chi dergisinin kapağındaydı.

    Hayırlı işler CANım

    Geçtiğimiz günlerde sevgilisi 'nın milyarder ile dudak dudağa pozlarının ortaya çıkmasıyla gözlerin çevrildiği , sessizliğe bürünmüştü.

    Yaman ile n güzelin, ihanetin ardından geçtiğimiz hafta sonu 'nde çekilen görüntüleri İtalya'daki Chi dergisinin kapağındaydı.

    Birçok magazinci, bu haberin para karşılığı yapıldığını öne sürdü. Bu arada bir diğer iddiaya göre de çift, hafta sonu kaçamağını da bedavaya getirdi. Como Gölü'ndeki , reklam için ikiliyi otelde ağırladı. Böylece Can Yaman, geceliği 10 bin TL olan oda parasını ödemekten kurtuldu.

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