Kuruluş Osman yine kuralı bozmadı | 7 Mayıs magazin haberleri

Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, önceki akşam ekrana gelen sürprizlerle dolu 57'inci bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.



Dizi; Tüm Kişiler kategorisinde %11,68 izlenme oranı ve %26,11 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %11,44 izlenme oranı ve %23,61 izlenme payıyla günün en çok izlenen yapımı oldu.









ŞEN EV SAHİBİ

Yaklaşık üç yıldır ABD'de yaşayan Begüm Şen, Los Angeles'taki dillere destan malikanesinde ünlü marka Armani'nin özel bir davetine ev sahipliği yaptı. Şen'in VIP partisine Mohammed Hadid'in de aralarında olduğu birçok seçkin isim katıldı.