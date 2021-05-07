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    Kuruluş Osman yine kuralı bozmadı | 7 Mayıs magazin haberleri

    Kuruluş Osman, önceki akşam ekrana gelen sürprizlerle dolu 57'inci bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. İşte haberin detayları ve 7 Mayıs tarihli 'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Kuralı bozmadı

    Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, önceki akşam ekrana gelen sürprizlerle dolu 57'inci bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

    Dizi; Tüm Kişiler kategorisinde %11,68 izlenme oranı ve %26,11 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %11,44 izlenme oranı ve %23,61 izlenme payıyla günün en çok izlenen yapımı oldu.




    ŞEN EV SAHİBİ
    Yaklaşık üç yıldır ABD'de yaşayan Begüm Şen, Los Angeles'taki dillere destan malikanesinde ünlü marka Armani'nin özel bir davetine ev sahipliği yaptı. Şen'in VIP partisine Mohammed Hadid'in de aralarında olduğu birçok seçkin isim katıldı.



    HER HALİNLE GÜZELSİN
    Geçtiğimiz ay meme kanserine yakalandığını açıklayan Canan Ergüder, dün bu kareyle sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. "3. kemoterapi biter. Daha var ama ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım. Her şey yolunda. Daha da başka tiplerimle ileride karşılaşırsınız diye düşünüyorum" diyen başarılı oyuncuya, "Her halinle güzelsin" mesajları yağdı.



    ZEYNEP MÜJDESİ
    Pop müziğin sevilen ismi Zeynep Bastık, "Marlon Brando" adlı yeni single çalışmasını beğeniye sundu. Bugün görücüye çıkan şarkının söz ve müziği ise ünlü şarkıcı ile Emir Can İğrek'e ait.



        REKLAMA YEŞİL IŞIK
        Evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen Ceyda Ateş Toplusoy ile Buğra Toplusoy'un evliliği kızlarıyla taçlandı. Kısa süre önce anne olan güzel oyuncu, MAG dergisine verdiği röportajda çocuğuyla birlikte reklam filminde rol almak istediğini söyledi.



        TUĞBA'DAN MESAJ VAR
        Önceki gün Nişantaşı'nda köpeğini gezdiren Tuğba Yurt, alkışlık bir harekete imza attı. Her köşe başına kedi ve köpek maması bırakan ünlü popçu, "Bu günlerde can dostlarımızı unutmamalıyız" diyerek sevenlerine seslendi.



        AŞIRI MUTLU OLDU
        Aleyna Tilki, "İnsanları Corona değil aşı öldürüyor" dedi. CİMER'e şikayet edildi. Savcı ise takipsizlik kararı verdi: Sözleri suç unsuru oluşturabilecek nitelikte değil!

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        Haberler Saklambaç Kuruluş Osman yine kuralı bozmadı | 7 Mayıs magazin haberleri