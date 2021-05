Kuruluş Osman yine kuralı bozmadı | 7 Mayıs magazin haberleri

HER HALİNLE GÜZELSİN

Geçtiğimiz ay meme kanserine yakalandığını açıklayan Canan Ergüder, dün bu kareyle sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. "3. kemoterapi biter. Daha var ama ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım. Her şey yolunda. Daha da başka tiplerimle ileride karşılaşırsınız diye düşünüyorum" diyen başarılı oyuncuya, "Her halinle güzelsin" mesajları yağdı.