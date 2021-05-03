Serdar Ortaç'la yaptığı evlilikle tüm Türkiye'nin tanıdığı İrlandalı model Chloe Loughnan'la ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Bir dönem yakın dost olan Chloe ile Şeyma Subaşı'nın arasına Mısırlı Mohammed Alsaloussi girdiği konuşulmuştu.
İddiaya göre Mısırlı milyarderle ilk önce Chloe Loughnan kısa süreli aşk yaşadı.
Hatta o dönem Şeyma Subaşı ve Chloe ile birlikte Miami'de de partilere katılıyordu. Snobmagazin'in iddiasına göre Chloe Loughnan, yakın dostunun Mohammed Alsaloussi aşk yaşamaya başlaması sonrası Subaşı'ya tavır aldı.
İkilinin, sosyal medyada da birbirlerini takip etmemesi de dostluk mazide kaldı dedirtti.