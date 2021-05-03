Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ve Loughnan arasında Mohammed Alsaloussi krizi! Yakın dostunu hayatından çıkardı...

    ’nın Mısırlı aşkı Mohammed Alsaloussi’nin Loughnan’la eski sevgili olduğu ortaya çıktı. lı model, bir dönem yakın dostu olan Şeyma ’yı hayatından çıkardı.

    Aşk krizi!

    Serdar Ortaç'la yaptığı evlilikle tüm Türkiye'nin tanıdığı İrlandalı model Chloe Loughnan'la ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Bir dönem yakın dost olan Chloe ile Şeyma Subaşı'nın arasına Mısırlı Mohammed Alsaloussi girdiği konuşulmuştu.



    İddiaya göre Mısırlı milyarderle ilk önce Chloe Loughnan kısa süreli aşk yaşadı.

    Hatta o dönem Şeyma Subaşı ve Chloe ile birlikte Miami'de de partilere katılıyordu. Snobmagazin'in iddiasına göre Chloe Loughnan, yakın dostunun Mohammed Alsaloussi aşk yaşamaya başlaması sonrası Subaşı'ya tavır aldı.



    İkilinin, sosyal medyada da birbirlerini takip etmemesi de dostluk mazide kaldı dedirtti.



        Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile evlilik planları yaparken Chloe de yeni sevgisiyle aşk tatili yapıyor.



        Şeyma Subaşı ve Chloe Loughnan, daha önceleri Miami'de partilere gidip beraber vakit geçiriyordu. İkili, şimdilerde ise birbirini tanımıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        18 milyon kişiye çifte bayram
        Haberler Saklambaç Şeyma Subaşı ve Chloe Loughnan arasında Mohammed Alsaloussi krizi! Yakın dostunu hayatından çıkardı...