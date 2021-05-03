Serdar Ortaç'la yaptığı evlilikle tüm Türkiye'nin tanıdığı İrlandalı model Chloe Loughnan'la ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Bir dönem yakın dost olan Chloe ile Şeyma Subaşı'nın arasına Mısırlı Mohammed Alsaloussi girdiği konuşulmuştu.