Ufak yaşta şöhreti yakalayan ve dünya starı olma yolunda ilerleyen Aleyna Tilki, Londra'da bir yandan çalışırken bir yandan da çocukluğunu yaşama fırsatı buldu. Sürekli yaşından büyük laflar ettiği için eleştiri yağmuruna tutulan Tilki, sonunda çocukluğunu hatırladı.
Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı dolgu yüzünden dudakları şişen ve konuşmakta bile zorluk çeken 20 yaşındaki genç popçu, önceki gün Londra'da soluğu bir oyuncak mağazasında aldı.
15 TANE BTS BEBEĞİ ALDI
Birçok oyuncak alan Tilki, sevenlerini de unutmadı. Dünyaca ünlü Koreli müzik grubu BTS'nin bebeklerinden 15 tane alan şarkıcı, tanesi 400 lira olan bebeklerden 7 tanesini hayranlarına hediye edeceğini söyledi. Tilki, oyuncak mağazasında yaklaşık 10 bin lira harcadı. Genç şarkıcı, daha sonra da alışveriş turuna çıktı. Kimseyle pişti olmamak ve tarzıyla fark yaratma çabasında olan Aleyna, lüks mağazaları da gezdi. Kendisine yeni koleksiyon hazırlayan Tilki'nin 150 bin liralık kıyafet aldığı öğrenildi.
Mağazada gördüğü oyuncaklara saldıran Alenya Tilki, hoşuna giden her şeyi aldı.
Güney Kore merkezli pop grubu Bangtan Boys, BTS adıyla biliniyor. Grup 2013 yılından bu yana tüm dünyayı kasıp kavuruyor.