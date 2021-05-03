



15 TANE BTS BEBEĞİ ALDI

Birçok oyuncak alan Tilki, sevenlerini de unutmadı. Dünyaca ünlü Koreli müzik grubu BTS'nin bebeklerinden 15 tane alan şarkıcı, tanesi 400 lira olan bebeklerden 7 tanesini hayranlarına hediye edeceğini söyledi. Tilki, oyuncak mağazasında yaklaşık 10 bin lira harcadı. Genç şarkıcı, daha sonra da alışveriş turuna çıktı. Kimseyle pişti olmamak ve tarzıyla fark yaratma çabasında olan Aleyna, lüks mağazaları da gezdi. Kendisine yeni koleksiyon hazırlayan Tilki'nin 150 bin liralık kıyafet aldığı öğrenildi.







Mağazada gördüğü oyuncaklara saldıran Alenya Tilki, hoşuna giden her şeyi aldı.







Güney Kore merkezli pop grubu Bangtan Boys, BTS adıyla biliniyor. Grup 2013 yılından bu yana tüm dünyayı kasıp kavuruyor.