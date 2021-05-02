Evlendikten kısa süre sonra boşanıp yeniden bir araya geldiği Feyza Aktan'la kanlı bıçaklı olan Özcan Deniz'den 'hasta' çıkışı geldi… Kendisini şiddetle suçlayan eski eşine karşı dava açıp oğulları Kuzey'in velayetini talep eden Deniz, geçtiğimiz günlerde soluğu yine savcılıkla almıştı. Ünlü sanatçı, Feyza Aktan'dan "Çocuğumu bana 10 gündür göstermiyor. Kamera kayıtlarından şüpheli hareketler gördüm" ifadeleri kullandı. Üç yaşına giren Kuzey'in yaş gününü tek başına kutlamak zorunda kalan Özcan Deniz, Feyza Aktan'ın 'medea kompleksi' hastası olduğunu ima etti.

ART NİYETLİ ANNE SENDROMU

Deniz, "Benzer durumlar yaşayanlar lütfen bu medea kompleksini internetten, youtube'dan okuyup izleyip araştırın. Türkiye, bu hastalığa kapılmış kişiler yüzünden enkaz çocuklar ülkesine döndü" dedi. Özcan Deniz'in bahsettiği 'medea kompleksi' diğer bir ismiyle de 'art niyetli anne sendromu' denilen hastalık adını şu mitolojik hikayeden alıyor: Eşinin, birlikte göç ettikleri ülkenin kralının kızına aşık olup onunla evlenmek istemesinin ardından eşinden intikam almak üzere iki çocuğunu öldüren bir annenin hikayesidir. Hikayedeki eş, kralın kızı ile evlenmek üzere Medea'yı terk eder. Bunun ardından Medea, eşini cezalandırmak üzere iki çocuğunu da öldürür.

MEDEA KOMPLEKSİ NEDİR?

'Kötü Niyetli Anne Sendromu' olarak adlandırılan bu hastalık, son dönemde artan boşanmalar nedeniyle her üç kadından birinde görülmektedir. Bu durumdaki kadınlar, boşanma sürecinde veya boşandıktan sonra eski eşini cezalandırmak ve ondan intikam almak için çocuklarına zarar verecek veya onları babalarından mahrum bırakacak kadar ileri gittiği aşırı uçtaki davranışlar sergilerler.