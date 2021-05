Ünlüler, pahalı kozmetikler yerine doğal yollara merak sardı

Cilt güzelliği ve bakımı özellikle ünlü kadınlar için çok önemli bir konu. Her ünlünün kendine özgü cilt bakım yöntemi var ve bu yöntemler birçok insan tarafından da merak ediliyor. Coronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında güzellik salonlarının kapalı olması, ünlü isimleri zora soksa da onlar kendi bakımlarını kendileri yaparak bu soruna çözüm ürettiler. Ünlülerin çoğu artık kimyasal içeren güzellik yöntemleri yerine kendi yaptıkları doğal ev yapımı maskeleri tercih ediyorlar. Birçok şöhretli isim, dünyaca ünlü markaların küçücük göz kremleri için 2.700 TL, yaşlanmayı geciktirici C vitamini içerikli serum için 17.000 TL, sadece bir nemlendirici için de 1.900 TL ile 15.500 TL arasında paralar ödüyorlardı. Ancak ünlüler, bu bütçelerini şimdi en fazla 350 TL'ye indirmiş durumda.

Tülin Şahin, pürüzsüz cildinin doğal sırrını siz Takvim okuyucuları için yazarımız Özgür Aras'a anlattı.

TÜRK KAHVELİ PEELİNG

Hem de en doğalından ve içeriğini bildikleri yöntemlerle güzelliklerini koruyorlar. Yasemin Özilhan, buhar banyosundan sonra salatalık kabuklarını soyup yüzüne yapıştırıyor. Bal maskesinden vazgeçmeyen güzel sosyetik, peeling için Türk kahvesinin telvesini kullanıyor. Doğal beslenme, sağlıklı yaşam deyince akla ilk gelen isimlerden olan Tülin Şahin de cilt bakımı için bol bol doğal malzemelerden destek alıyor. İşte sizin için Tülin Şahin'den özel olarak aldığım muzluelmalı maskenin tarifi: 1 tatlı kaşığı bal, 1 muz ve 1 elmadan oluşan bu maskeyi hazırlamak için önce muzu püre haline getiriyorsunuz. Ardından içine elma rendeliyor ve balı da ekleyip güzelce karıştırıyorsunuz. Hiç bekletmeden yüzünüze sürüp 20 dakika bekletiyor ve ardından ılık suyla yıkıyorsunuz. Bu maske, cildinizi nemlendirmekle kalmıyor aynı zamanda canlanmasını ve ışıl ışıl gözükmesini de sağlıyor.

SAÇLARA ZEYTİNYAĞI

Son zamanların en popüler isimlerinden biri Demet Özdemir, duru güzelliği ve pürüzsüz cildiyle de dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu, cilt bakımında vücut fırçası kullandığını, duş sırasında yüzü ve vücudu için ayrı ayrı kullandığı bu fırçalar sayesinde vücudundaki kan dolaşımını hızlandırdığını ve pürüzsüz teninde bu uygulamanın büyük bir etkisi olduğunu söylüyor. Dilerseniz siz de vücudunuza uygun, cildinize zarar vermeyecek vücut fırçalarından satın alabilir, duş yaparken vücudunuzu bu fırçalarla dairesel hareketlerle fırçalamayı deneyebilirsiniz. Düzenli olarak kullandığınızda etkilerini görmeye başlayacaksınız. Aynı zamanda çok beğenilen saçıyla ilgili de bir güzellik sırrı var. Saçlarına haftalık olarak yumurta ve zeytinyağı karışımı uyguluyor, bunu özellikle yaz aylarında yapmayı asla ihmal etmiyormuş. Evinizde büyük bütçeler harcamadan kendinizin uygulayacağı bu sırlar umarım işinize yarar.

DOĞALLIK SİMGESİ

Pop müziğinin son dönemlerde en dikkat çeken ismi Simge ise güzellik sırları sorulduğunda yumurta beyazı ve badem yağının onu kurtardığını söylüyor... Simge'nin yaptığı bu karışım, cilt üzerindeki kırışıklıkları yumuşatarak daha genç bir görünüme erişmesine olanak sağlıyor. Siyah noktalardan da bu yöntemle kurtulduğunu söyleyen Simge, ışıltılı ve lekesiz bir cilde sahip.

AVOKADO İLE GELEN TEMİZLİK

Gülben Ergen de bal ve avokado maskesi yapıyormuş. Cildini nemlendirmek için yüzüne bal ve avokado karışımını maske olarak uygulayan Gülben Ergen, maskenin cilt temizliğinde de etkili olduğunu söyledi.

EDA'NIN BASİT FORMÜLÜ

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kozmetik yüz maskeleri yerine evdeki salatalık kabuklarını yüzüne yapıştırıyor.

BAL DUDAK ATAGÜL

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu Neslihan Atagül, bol bol su içmeyi ihmal etmiyor, taze meyvelerle cildine peeling yapmayı seviyormuş. Dudaklarının sağlığı için yaptığı da yine hepimizin uygulayabileceği türden bir uygulama bal sürmek. Son olarak kendisinin her gün yüzüne buz kompresi uyguladığını da söylemeden geçmeyelim tabii...