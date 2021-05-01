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    ile 'ın aşkı dillere destan

    Olaylı beraberlikleri bir dargın bir barışık süren ile , önceki gün Bebek’te objektiflere takıldı. Tam kapanma öncesinde güzel havayı fırsat bilip yürüyüş yapan ikili, bir ara parktaki banka oturup güneşin tadını çıkardı. Edwina Sponza’nın sevgilisiyle sohbet ettiği sırada İbo’ya attığı hayran bakışlar, “Sırılsıklam aşk” dedirtti. İşte 'nin sizler için hazırladığı 1 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri.

    Aşk bakışı

    Olaylı beraberlikleri bir dargın bir barışık süren Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Tam kapanma öncesinde güzel havayı fırsat bilip yürüyüş yapan ikili, bir ara parktaki banka oturup güneşin tadını çıkardı. Edwina Sponza'nın sevgilisiyle sohbet ettiği sırada İbo'ya attığı hayran bakışlar, "Sırılsıklam aşk" dedirtti.

    BU KEZ SUS PUS
    Hakkındaki     her eleştiri sonrası sosyal medyadan esip gürleyen Şeyma Subaşı, sevgilisi ve kızıyla çıktığı Bali tatili sonrası İstanbul'a döndü. Geçtiğimiz gün İstinyePark'ta görüntülenen Şeyma, objektiflere poz verdi ancak soruları yanıtsız bıraktı.

    KURAL BOZULMADI
    Perşembe     akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, kural bozmadı. atv'nin başarılı dizisi Tüm Kişiler'de %8,86 izlenme oranı ve %19,21 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı.

        ELALEM ŞOVU GÖRECEK!
        Başarılı popçu İrem Derici, Jennifer Lopez'in 20 yıl önce çıkan 'Love Don't Cost a Thing' şarkısının koreografisini yeniden canlandırdı. Dansıyla büyük beğeni toplayan Derici, "Konserler başladığında elalem sahne şovunu görecek" dedi.

        ÇANTA DOLUSU
        Demet Akalın,         önceki gün boşandığı eşi Okan Kurt'la İstinyePark'taydı. İçerisinde bulunduğunu söylediği ekonomik krizi bir yana bırakan popçu, Beymen'den alışveriş yaptı. Karşısında gazetecileri gören Demet Akalın, alelacele verdiği pozu beğenmedi. Akalın, hemen pozisyonunu alıp bu kez objektiflere yaklaşık 10 bin TL'lik Fendi çantasını göstermeyi başardı.

        EBRU'NUN AŞI ACISI
        Eski manken Ebru Şallı, önceki gün turistlere de aşı olma hakkını veren ABD'de Covid-19 aşısı oldu. Aşı olduğu sırada çok acı çektiğini söyleyen Şallı'nın yüzündeki ifade de bunun kanıtıydı.

            İREM'DEN BOY ATAĞI
            Demet Şener, önceki gün kızı İrem'le aynı karşısında poz verdi. 15 yaşındaki İrem'in boyunun 1.77 santim olan annesinin boyunu geçmesi dikkatlerden kaçmadı.

            AİLE BOYU RENKLİ POZLAR
            Oyuncu Fulya Zenginer,             önceki gün eşi Kuntay Tarık Evren'le sosyal medyayı renklendirdi. Kendisi gibi eşine de renkli bir eşarp takan güzel oyuncu, sevimli köpeklerine de süslemeyi ihmal etmedi. Köpeklerden birisine eşarp diğerine gözlük takan Fulya Zenginer, gülümsetti.
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            Kara para aklayanlar yandı!
            Haberler Saklambaç Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay'ın aşkı dillere destan