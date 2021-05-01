Olaylı beraberlikleri bir dargın bir barışık süren Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Tam kapanma öncesinde güzel havayı fırsat bilip yürüyüş yapan ikili, bir ara parktaki banka oturup güneşin tadını çıkardı. Edwina Sponza'nın sevgilisiyle sohbet ettiği sırada İbo'ya attığı hayran bakışlar, "Sırılsıklam aşk" dedirtti.
BU KEZ SUS PUS
Hakkındaki her eleştiri sonrası sosyal medyadan esip gürleyen Şeyma Subaşı, sevgilisi ve kızıyla çıktığı Bali tatili sonrası İstanbul'a döndü. Geçtiğimiz gün İstinyePark'ta görüntülenen Şeyma, objektiflere poz verdi ancak soruları yanıtsız bıraktı.
KURAL BOZULMADI
Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, kural bozmadı. atv'nin başarılı dizisi Tüm Kişiler'de %8,86 izlenme oranı ve %19,21 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı.