KURAL BOZULMADI

Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, kural bozmadı. atv'nin başarılı dizisi Tüm Kişiler'de %8,86 izlenme oranı ve %19,21 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı.