Huylu huyundan vazgeçmiyor…
Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot olan eşi Yağmur Sarıoğlu'nu üçüncü çocuğu da durduramadı.
Yağmur Hanım, ilk çocuğu Sarp 2011'de, kızı Sare'yi ise 2018'de kucağına aldı.
Huylu huyundan vazgeçmiyor…
Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot olan eşi Yağmur Sarıoğlu'nu üçüncü çocuğu da durduramadı.
Yağmur Hanım, ilk çocuğu Sarp 2011'de, kızı Sare'yi ise 2018'de kucağına aldı.
Yağmur Sarıoğlu, 10 Eylül 2020'de ise üçüncü çocuğu Saran'a kavuştu.
Anneliğin adrenalin tutkusuna engel olmadığını gözler önüne seren güzel yenge, önceki gün Bebek'teydi.
YÜKSEKTEN UÇUYOR!
Eşiyle kendilerine ait gözlük mağazasından çıkan Yağmur Sarıoğlu, hız motoruna bindiği sırada objektiflere takıldı.
Yağmur Sarıoğlu, daha önce de 207 metre yüksekliğindeki parkurda zipline yapmış,
5.500 metre yükseklikten kendisini aşağı bırakmış ve lüks otomobilleriyle otobanda 270 kilometreye kadar varan hız denemeleri yapmıştı.
TEDBİRLERE SIKI UYDU
Yağmur Hanım, motoro binmeden kaskını ve dizliklerini takarak tüm tedbirlere uymayı da ihmal etmeyip herkese örnek oldu.