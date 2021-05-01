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    'nun pilot eşi adrenaline doyamadı!

    Eski futbolcu ’nun pilot eşi , önceki gün ’teydi. Adrenalin tutkunu olan ve birçok ekstrem spor yapan üç çocuk annesi , bu kez de motosikletiyle objektiflere takıldı.

    Doğan Savaş TAKVIM
    Hız yağmuru

    Huylu huyundan vazgeçmiyor…

    Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot olan eşi Yağmur Sarıoğlu'nu üçüncü çocuğu da durduramadı.

    Yağmur Hanım, ilk çocuğu Sarp 2011'de, kızı Sare'yi ise 2018'de kucağına aldı.

        Yağmur Sarıoğlu, 10 Eylül 2020'de ise üçüncü çocuğu Saran'a kavuştu.

        Anneliğin adrenalin tutkusuna engel olmadığını gözler önüne seren güzel yenge, önceki gün Bebek'teydi.

        YÜKSEKTEN UÇUYOR!


            Eşiyle kendilerine ait gözlük mağazasından çıkan Yağmur Sarıoğlu, hız motoruna bindiği sırada objektiflere takıldı.

            Yağmur Sarıoğlu, daha önce de 207 metre yüksekliğindeki parkurda zipline yapmış,

            5.500 metre yükseklikten kendisini aşağı bırakmış ve lüks otomobilleriyle otobanda 270 kilometreye kadar varan hız denemeleri yapmıştı.
                Kara para aklayanlar yandı!
                Haberler Saklambaç Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu adrenaline doyamadı!