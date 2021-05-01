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    , 1960'lı yıllarda 'te çekilen fotoğrafın hikayesini anlattı

    Usta oyuncu , sosyal medya hesabından 1960’lı yıllarda çekilen gençlik fotoğrafını yayınladı. 83 yaşındaki Arkın, “Bu paylaşımın altına ‘Çok iyi yaşadınız’ demişsiniz, öyle tabii. Anlatayım fotoğrafın çekildiği dönemi” diyerek ’da Tıp Fakültesi’nde okuduğu dönemi şöyle anlattı.

    Büyük usta olmak hiç kolay değil!

    Usta oyuncu , sosyal medya hesabından 1960'lı yıllarda çekilen gençlik fotoğrafını yayınladı. 83 yaşındaki Arkın, "Bu paylaşımın altına 'Çok iyi yaşadınız' demişsiniz, öyle tabii. Anlatayım fotoğrafın çekildiği dönemi" diyerek 'da Tıp Fakültesi'nde okuduğu dönemi şöyle anlattı.

    "Okuldaki iki yılımı 'de bir otel odasını iki inşaat işçisiyle paylaşarak geçirdim. Okuldan kalan zamanda onlarla inşaatlarda çalışırdım. Stajımı yaptıktan sonra evlere hasta bakıcı olarak gittim. Yeri geldiğinde adamı tıraş da ediyordum, altını da temizliyordum."

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