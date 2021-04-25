Bu prosedür işin ehliyle evde yapılabilir. Sülük tedavisi, boyun, kollar ve göğüs bölgesinin gençleşmesine de yardımcı oluyor. İran'dan Türkiye'ye üç yıl önce gelen çok ünlü bir hekimden, bu uygulamayı yani sülük botoksunu yaptırmak için sıraya giren sosyete ve magazin dünyasından onlarca isim var… Randevu almanın çok zor olduğu bu hekim, İbni-i Sina tıbbında masaj ve damar tıkanıklığını gidermekte çeşitli eklem ve kas ağrılarının azalmasında ve kontrolünde kullanılan masaj, kuru kuppa yöntemi ve hacamat uygulamalarını da yapıyor.