Her geçen gün yeni bir şey duyuyorum ve hani bir tabir vardır ya; "Bir yaşıma daha girdim"… Sürekli dilimde bu cümle. Teknoloji ilerliyor, teknoloji ilerledikçe doğal yöntemlere talepler çoğalıyor. Birçok ünlü ve sosyetik ismin son merakını anlatıyorum şimdi size. Öyle bir söyledim ki sanki ben meraklı değilim. Herkesten önce koşturan ve deneyen de bakmayın benimdir...
58 yaşındaki Demi Moore, Hollywood standartlarını bile aşan gençliğinin ve güzelliğinin sırrını tıbbi sülüklere borçlu olduğunu açıkladı. Avusturya'da sülük terapisi gördüğünü söylemesiyle bu yöntem iyice dikkatimi çekti. Ardından araştırdığımda Victoria Beckham ve Kim Kardashian'ın da bu uygulamayı yaptırdığını öğrendim.
Plastik cerrahi olmadan, sülükler yardımıyla ameliyatsız yüz germe yöntemiyle gençleştirmeden bahsedeceğim. Evet; yanlış duymadınız… Bildiğiniz sülüklerle hızlı ve kalıcı bir etkili gençleşmeden söz ediyorum.