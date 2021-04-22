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    TAKVİM, 'nın "Sakın evde sıkıldım demeyin" çağrısını haber yaptı: Sabancı'ya büyük tepki yağdı

    Lüks yaşantısını her fırsatta gözler önüne seren iş kadını , 'ndeki 20 milyon dolarlık 'ndan çektiği Boğaz manzarasına "Evde durmaktan sıkılmayın, evden dışarı çıkmayın, kendi tam kapanmamızı kendimiz yapalım" ifadesini yazdı. TAKVİM'in bu haberi, büyük ses getirdi. Alay konusu olan Sabancı'ya büyük tepki geldi.

    O ev bende olsa hiç çıkmam

    Lüks yaşantısını her fırsatta gözler önüne seren iş kadını , 'ndeki 20 milyon dolarlık 'ndan çektiği Boğaz manzarasına "Evde durmaktan sıkılmayın, evden dışarı çıkmayın, kendi tam kapanmamızı kendimiz yapalım" ifadesini yazdı.

    TAKVİM'in bu haberi, büyük ses getirdi. Alay konusu olan Sabancı'ya büyük tepki geldi.

    AKLIMIZLA DALGA GEÇİYOR
    ABLACIĞIM ev çatı katı neresinden sıkılmayalım.
    GELEYİM senin Boğaz manzaralı evinde misafir olayım.


    O ev bende olsa dışarı çıkmam zaten.
    BİZİM aklımızla dalga geçiyor.
    KIYAMAM ya yeşil çayını içip bizi düşünüyor.


    HERKES şanslı doğmuyor.
    O evi bana ver Corona bitse de çıkmak istemem.


    AH be zenginlik sen nelere kadirsin.

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    Haberler Saklambaç TAKVİM, Arzu Sabancı'nın "Sakın evde sıkıldım demeyin" çağrısını haber yaptı: Sabancı'ya büyük tepki yağdı