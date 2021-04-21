Burak Deniz ve Alina Boz'un rol aldığı 'Maraşlı' dizisinin önceki akşam atv'de ekrana gelen bölümünde yine nefesler tutuldu. Mahur, Maraşlı ile son kez baş başa bir akşam geçirdi. İkilinin aşk dolu sahnelerinin beğeni topladığı bölüm sosyal medyada da gündem oldu. Mahur'un evine giden Maraşlı ve Necati hesaplaşması ise büyük ses getirdi.
SÜRPRİZ MÜJDESİ
Başarılı sanatçı Ayla Çelik, önceki gün Akmerkez'de objektiflere takıldı. Yeni projeleri sorulan Çelik, "Ben yakın bir zaman içinde sürpriz bir isimle güzel bir iş yapacağım ama size söyleyemem" dedi. Aydın HAMZA.
ÖZGE'NİN SIRRI TÜRK KAHVESİ
Son dönemde sık sık estetik dokunuşlarla gündeme gelen Özge Ulusoy, doğal iksirlerden de vazgeçmiyor. 38 yaşındaki model, "Türk kahvesini için. Telvesini soğumadan yüzünüze sürün. Göz altlarınız dahil kuruyana kadar ovalayın. Sonra ılık suyla durulayın" diyerek hem cinslerine tüyo verdi.