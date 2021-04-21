LÜKS HAYAT

Pandemi nedeniyle otellere gitmek istemeyenlerin sayısı da çok olunca, turizm sektörü yine yatlara yöneldi. Bodrum'daki tekne sahipleri, bayram için özel turlar düzenlemeye başladı. İstanbul'dan Bodrum'a gidiş dönüş 4 uçak bileti, tekneye transfer, 5 gece/6 gün teknede konaklama 4 kişilik toplam fiyat 7.990 euro (yaklaşık 78 bin lira)... Yeme-içme de ekstra. Bu arada Bodrum'daki otellerin yanı sıra birçok kiralık yat da bayramda tamamen dolmuş durumda.