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    'nin dizisi Maraşlı'da Maraşlı ve Necati hesaplaşması gündem oldu

    Burak Deniz ve 'un rol aldığı 'Maraşlı' dizisinin önceki akşam 'de ekrana gelen bölümünde yine nefesler tutuldu. Mahur, Maraşlı ile son kez baş başa bir akşam geçirdi. İkilinin aşk dolu sahnelerinin beğeni topladığı bölüm sosyal medyada da gündem oldu. Mahur'un evine giden Maraşlı ve Necati hesaplaşması ise büyük ses getirdi. İşte 'nin sizler için hazırladığı 21 Nisan tarihli Saklambaç haberleri.

    Hesaplaşma olay oldu

    Burak Deniz ve Alina Boz'un rol aldığı 'Maraşlı' dizisinin önceki akşam atv'de ekrana gelen bölümünde yine nefesler tutuldu. Mahur, Maraşlı ile son kez baş başa bir akşam geçirdi. İkilinin aşk dolu sahnelerinin beğeni topladığı bölüm sosyal medyada da gündem oldu. Mahur'un evine giden Maraşlı ve Necati hesaplaşması ise büyük ses getirdi.

    SÜRPRİZ MÜJDESİ
    Başarılı     sanatçı Ayla Çelik, önceki gün Akmerkez'de objektiflere takıldı. Yeni projeleri sorulan Çelik, "Ben yakın bir zaman içinde sürpriz bir isimle güzel bir iş yapacağım ama size söyleyemem" dedi. Aydın HAMZA.

    ÖZGE'NİN SIRRI TÜRK KAHVESİ
    Son dönemde sık sık estetik dokunuşlarla gündeme gelen Özge Ulusoy, doğal iksirlerden de vazgeçmiyor. 38 yaşındaki model, "Türk kahvesini için. Telvesini soğumadan yüzünüze sürün. Göz altlarınız dahil kuruyana kadar ovalayın. Sonra ılık suyla durulayın" diyerek hem cinslerine tüyo verdi.

        DOĞADA KEYİFLİ KAÇAMAK
        Türk         vatandaşı olmak için gün sayan Jessica May, önceki gün soluğu bir at çiftliğinde aldı. Pandeminin yarattığı strese mola verip buradaki atlarla keyifli bir gün geçiren Brezilyalı oyuncu, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla da sosyal medyayı renklendirdi.

        YABANCI DAMATLA EV ALIŞVERİŞİ
        Belçim Bilgin, önceki gün yarı İtalyan yarı Kanadalı olan yapımcı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Evleri için dekorasyon alışverişi yapan ikili, hızla alışverişini tamamladıktan sonra AVM'den ayrıldı.

        SERDAR'IN AŞK DİYETİ
        Önceki         gün sosyal medyada Tıkla Media'nın programına konuk olan Serdar Ortaç, verdiği kilolarla dikkat çekti. 51 yaşındaki sanatçı, sevgilisi Seçil Gür'ün özel diyetiyle tam 5 kio zayıfladığını ifade etti. Serdar Ortaç, "Seçil benim hayatımın anlamı. Her şeyimle ilgileniyor. O benim hanımım" dedi.

            ÖZGÜVEN SELFİESİ
            Rol aldığı dizide yüzüne uygulanan filtre nedeniyle alay konusu olan Hülya Avşar, esprilere önceki gün paylaştığı bu selfie ile yanıt verdi. 57 yaşındaki sanatçı, sıfır makyajlı pozuyla adeta "Filtreye gerek yok" mesajı verir gibiydi.

            DEREN'DEN DENİZKIZI POZU
            Atv'nin dizisi Akıncı'da rol olan Deren Talu, bir başka proje için denizkızı kılığına girdi. Kusursuz fiziğini gözler önüne seren güzel oyuncunun bu pozu, oldukça ses getirdi ve büyük beğeni topladı.

            UFUKTA ÇOCUK YOK
            2019'da müzisyen Erkan Erzurumlu ile evlenen Ziynet Sali, hakkında sürekli çıkan "Çocuk istiyor" haberlerine nokta koydu. Evliliğin çok güzel gittiğini söyleyen 45 yaşındaki şarkıcı, "Ufukta henüz çocuk yok" açıklaması yaptı.

                LÜKS HAYAT
                Pandemi nedeniyle otellere gitmek istemeyenlerin sayısı da çok olunca, turizm sektörü yine yatlara yöneldi. Bodrum'daki tekne sahipleri, bayram için özel turlar düzenlemeye başladı. İstanbul'dan Bodrum'a gidiş dönüş 4 uçak bileti, tekneye transfer, 5 gece/6 gün teknede konaklama 4 kişilik toplam fiyat 7.990 euro (yaklaşık 78 bin lira)... Yeme-içme de ekstra. Bu arada Bodrum'daki otellerin yanı sıra birçok kiralık yat da bayramda tamamen dolmuş durumda.
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                Haberler Saklambaç Atv'nin dizisi Maraşlı'da Maraşlı ve Necati hesaplaşması gündem oldu