Hayat, ünlülere güzel… Rol aldıkları her projeden mini servetleri ceplerine koyan magazin dünyasının ünlü isimleri, son dönemde Instagram'ın da kaymağını yemeye başladı. Son dönemde Maldivler'i komşu kapısı yapanlar kervanına katılan aşklarını önceki gün itiraf eden Hande Erçel ile Kerem Bürsin de popülerlikleri sayesinde tatillerini bedavaya getirdi.

Instagram'da 20.7 milyon takipçisi olan Erçel ile yine Instagram'da 7.4 milyon kişinin takip ettiği Bürsin, reklam karşılığında otele tek kuruş ödemeden egzotik cennette keyif sürmeye başladı.

SERENAY'IN İZİNDEN

İşin içine 'sponsorlu hayat' girince gizemi bir kenara bırakan ünlü çift, Instagram'da da sürekli Maldivler'den paylaşım yapıp geceliği 30 bin TL olan otellerini etiketledi. Bu arada Bürsin'in eski sevgilisi Serenay Sarıkaya da Maldivler'de sponsorlu tatil yapmıştı. Normalde her gittiği yerde gizem yaratan güzel oyuncu, konakladığı Waldorf Astoria Maldives isimli oteli 9 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşıp geceliği 30 bin TL olan otele tek kuruş ödememişti.

MERVE'YE İKİNCİ GOL

Uzun süre Merve Boluğur'un eski eşi Murat Dalkılıç'la aşk yaşayan Hande Erçel, bir kez daha Boluğur'u kıskandırdı!

Erçel, Maldivler'deki Ayada isimli otelin okyanus üzerindeki odasını reklam karşılığında bedavaya rezerve ettirdi.

Merve Boluğur ise geçtiğimiz haftalarda bu oteli bedava konaklamak için mesaj yağmuruna tutmuş ancak olumlu yanıt alamamıştı.