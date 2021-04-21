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    ile Kerem Bürsin'in aşk kaçamağı bedava! 200 bin TL'lik faturalarını reklam ile ödediler

    Şöhretin kaymağını yiyen ünlüler, artık hayatlarını sponsorlarla yaşıyor. ’de aşk tatiline çıkan ile Kerem Bürsin de ortalama 100’er bin TL tutacak egzotik kaçamaklarının faturasını, reklam karşılığında bedavaya getirdi…

    Sponsorlu hayat

    Hayat, ünlülere güzel… Rol aldıkları her projeden mini servetleri ceplerine koyan magazin dünyasının ünlü isimleri, son dönemde Instagram'ın da kaymağını yemeye başladı. Son dönemde 'i komşu kapısı yapanlar kervanına katılan aşklarını önceki gün itiraf eden ile Kerem Bürsin de popülerlikleri sayesinde tatillerini bedavaya getirdi.

    Instagram'da 20.7 milyon takipçisi olan Erçel ile yine Instagram'da 7.4 milyon kişinin takip ettiği Bürsin, reklam karşılığında otele tek kuruş ödemeden egzotik cennette keyif sürmeye başladı.

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    İşin içine 'sponsorlu hayat' girince gizemi bir kenara bırakan ünlü çift, Instagram'da da sürekli Maldivler'den paylaşım yapıp geceliği 30 bin TL olan otellerini etiketledi. Bu arada Bürsin'in eski sevgilisi da Maldivler'de sponsorlu tatil yapmıştı. Normalde her gittiği yerde gizem yaratan güzel oyuncu, konakladığı isimli oteli 9 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşıp geceliği 30 bin TL olan otele tek kuruş ödememişti.

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    Erçel, Maldivler'deki Ayada isimli otelin okyanus üzerindeki odasını reklam karşılığında bedavaya rezerve ettirdi.

    Merve Boluğur ise geçtiğimiz haftalarda bu oteli bedava konaklamak için mesaj yağmuruna tutmuş ancak olumlu yanıt alamamıştı.

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    Haberler Saklambaç Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk kaçamağı bedava! 200 bin TL'lik faturalarını reklam ile ödediler