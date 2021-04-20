Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ile 'de olan , yine şovunu yaptı

    Bir süredir sevgilisi ve kızı ile ’de olan , yine şovunu yaptı. Yeni rotalarına uçmak için özel jet bulamayan lı damat, bir uçağın tüm biletlerini satın aldı. için ‘’ benzetmesi yapıldı.

    Kleopatra Şeyma

    Kendisini milyonluk hediyelere boğan Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıklayan Şeyma Subaşı'nın ayaklarının yere değmiyor! Şeyma, bir süredir kızı Melisa ve sevgilisiyle birlikte Bali'de denizin ve güneşin keyfini çıkarıyordu. Şeyma Subaşı ve aşkı, rotalarını başka bir egzotik cennete çevirdi. ile minik kızının rahatını düşünen lı damat da özel jet kiralamak istedi. Ancak ne yaptıysa özel jet bulamayınca, çareye yolcu uçağı kapatmakta buldu!

    MALZEMEYİ BULDU!
    Uçağın tüm biletlerini ma, kızı ve kendisinin yalnız seyahat etmesi için satın alan , 'na da yeni bir 'görgüsüzlük malzemesi' verdi. Şeyma, uçaktan 'nın videosunu paylaşıp "Özel jet bulamayınca tüm uçağı bizim için rezerve etti" diyerek sevgilisine teşekkür etti. Genç kadının güne damgasını vuran bu havalı videosu, Şeyma Subaşı ismini yine gündemine taşıdı. Şeyma için espriler havada uçuşurken; birçok kişi genç kadına "" yakıştırması yaptı.

    AYAĞI YERE BASMAK BİLMİYOR
    Şeyma Subaşı, şimdi de Mısırlı sevgilisi sayesinde gününü gün ediyor.

    Twitter gündemine yerleşen Şeyma ile ilgili espriler havada uçuştu.

    KLEOPATRA BİLE MISIR'IN EKMEĞİNİ BU KADAR YEMEDİ!
    BUNUN kitabı nerede satılıyor? Fosforlu kalemle altını çize çize okuyacağım.
    KLEOPATRA bile Mısır'ın ekmeğini bu kadar yemedi.


    BENİM de uçaklarla ilgili en büyük derdim, suya 4 TL vermemek için 2 saat susuz kalmak.
    BEN de az önce otobüsten inip metroya aktarmalı bastım diye sevindim.
    MISIRLI enişte, bütün biletleri alacak kadar zengin mi yoksa kendi özel jeti olmayacak kadar fakir mi; karar veremedim.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç Melisa ile Bali'de olan Şeyma Subaşı, yine şovunu yaptı