Kendisini milyonluk hediyelere boğan Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıklayan Şeyma Subaşı'nın ayaklarının yere değmiyor! Şeyma, bir süredir kızı Melisa ve sevgilisiyle birlikte Bali'de denizin ve güneşin keyfini çıkarıyordu. Şeyma Subaşı ve aşkı, rotalarını başka bir egzotik cennete çevirdi. Şeyma ile minik kızının rahatını düşünen Mısırlı damat da özel jet kiralamak istedi. Ancak ne yaptıysa özel jet bulamayınca, çareye yolcu uçağı kapatmakta buldu!

MALZEMEYİ BULDU!

Uçağın tüm biletlerini Şeyma, kızı ve kendisinin yalnız seyahat etmesi için satın alan Mohammed Alsaloussi, Şeyma Subaşı'na da yeni bir 'görgüsüzlük malzemesi' verdi. Şeyma, uçaktan Melisa'nın videosunu paylaşıp "Özel jet bulamayınca tüm uçağı bizim için rezerve etti" diyerek sevgilisine teşekkür etti. Genç kadının güne damgasını vuran bu havalı videosu, Şeyma Subaşı ismini yine Twitter gündemine taşıdı. Şeyma için espriler havada uçuşurken; birçok kişi genç kadına "Kleopatra" yakıştırması yaptı.

AYAĞI YERE BASMAK BİLMİYOR

Şeyma Subaşı, şimdi de Mısırlı sevgilisi sayesinde gününü gün ediyor.

Twitter gündemine yerleşen Şeyma ile ilgili espriler havada uçuştu.

KLEOPATRA BİLE MISIR'IN EKMEĞİNİ BU KADAR YEMEDİ!

BUNUN kitabı nerede satılıyor? Fosforlu kalemle altını çize çize okuyacağım.

KLEOPATRA bile Mısır'ın ekmeğini bu kadar yemedi.



BENİM de uçaklarla ilgili en büyük derdim, suya 4 TL vermemek için 2 saat susuz kalmak.

BEN de az önce otobüsten inip metroya aktarmalı Akbil bastım diye sevindim.

MISIRLI enişte, bütün biletleri alacak kadar zengin mi yoksa kendi özel jeti olmayacak kadar fakir mi; karar veremedim.