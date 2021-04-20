Aylardır her fırsatta "Arkadaşız" açıklamasını yapan Hande Erçel ve Kerem Bürsin hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İkilinin, geçtiğimiz gece saat 02.00 civarında Maldivler uçağında birlikte görüldüğü dedikodusu, olay yarattı.

Bürsin'in Maldivler'den video paylaşmasıyla da gözler Erçel'e çevrildi. Güzel oyuncu da dün akşamüstü Maldivler'de çekilmiş fotoğrafını paylaşarak Kerem Bürsin'le aşkını en sonunda dosta düşmana ilan etmiş oldu.

Erçel, paylaşımında Maldivler'deki oteli de etiketleyip indirimi kaptı.