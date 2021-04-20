Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ve Kerem Bürsin hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı

    Aylardır her fırsatta “Arkadaşız” açıklamasını yapan ve Kerem Bürsin hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İkilinin, geçtiğimiz gece saat 02.00 civarında uçağında birlikte görüldüğü dedikodusu, olay yarattı.

    Egzotik itiraf

    Aylardır her fırsatta "Arkadaşız" açıklamasını yapan ve Kerem Bürsin hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İkilinin, geçtiğimiz gece saat 02.00 civarında uçağında birlikte görüldüğü dedikodusu, olay yarattı.

    Bürsin'in Maldivler'den video paylaşmasıyla da gözler Erçel'e çevrildi. Güzel oyuncu da dün akşamüstü Maldivler'de çekilmiş fotoğrafını paylaşarak Kerem Bürsin'le aşkını en sonunda dosta düşmana ilan etmiş oldu.

    Erçel, paylaşımında Maldivler'deki oteli de etiketleyip indirimi kaptı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç Hande Erçel ve Kerem Bürsin hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı