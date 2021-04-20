Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'nın oyuncusu , geçtiğimiz gün kendisini bakıma soktu

    'nin reyting rekortmeni dizisi, ’nın oyuncusu , geçtiğimiz gün kendisini bakıma soktu. Kuaförü ’yle pozunu paylaşan Palalı, “Önce Adem, sonra set” notu düştü. İşte 'nin sizler için hazırladığı 20 Nisan tarihli haberleri.

    Önce kuaför sonra set

    Atv'nin reyting rekortmeni dizisi, Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Furkan Palalı, geçtiğimiz gün kendisini bakıma soktu. Kuaförü Adem Terzi'yle pozunu paylaşan Palalı, "Önce Adem, sonra set" notu düştü.

    HOLLYWOOD YOLCUSU
    Genç oyuncu Ömer Güney, Türk- Amerikan ortak yapımı bir sinema filmi ile boy göstermeye hazırlanıyor. Filmin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak.

    MİKROFONA KAVUŞTU
    Pop müziğin ünlü ismi Bengü'nün hasreti sona erdi. Dün aylar sonra ilk kez stüdyoya giden ünlü şarkıcı, çok özlediği mikrofonuyla poz verip "Sonunda kavuştuk" dedi.

        MODAYA İLHAM VERDİ
        Ezgi Mola, hayaline kavuştu. Bir marka ile işbirliği yapan ünlü oyuncu, kendi adını taşıyan bir koleksiyon çıkardı. Tasarımları için objektif karşısına geçen Mola'nın aşırı kilo vermiş hali de gözden kaçmadı.

        MERYEM BÜYÜLEDİ
        Kısa süre önce ikinci kez anne olan Meryem Uzerli, özel bir çekim yaptı. Alman oyuncunun güzelliğine sosyal medyada "Su gibi" övgüleri yağdı.

        SINIR AŞAN BAŞARI
        Başarılı müzisyen Murat Evgin, Meksika basınının da dikkatini çekti. Sanatçı, Meksika'nın köklü gazetelerinden Cronica'ya haber oldu.

            DENİZ KÖPÜRDÜ!
            Eski manken Deniz Akkaya, Instagram'da reklam yapması için kendisine hediye gönderen firmalara isyan etti. Bütün kuryelere özel cep telefonu numarasının verildiğini söyleyen Deniz Akkaya, şu sert çıkışı yaptı: "Hediyelerle yaşayanlara saygım sonsuz ancak benden habersiz paket yollayıp benden reklam bekliyorsunuz. Bir de bana gönül koyup hesap sormaya cüret etmeye başladınız."
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Saklambaç Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Furkan Palalı, geçtiğimiz gün kendisini bakıma soktu