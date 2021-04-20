Atv'nin reyting rekortmeni dizisi, Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Furkan Palalı, geçtiğimiz gün kendisini bakıma soktu. Kuaförü Adem Terzi'yle pozunu paylaşan Palalı, "Önce Adem, sonra set" notu düştü.
HOLLYWOOD YOLCUSU
Genç oyuncu Ömer Güney, Türk- Amerikan ortak yapımı bir sinema filmi ile boy göstermeye hazırlanıyor. Filmin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak.
MİKROFONA KAVUŞTU
Pop müziğin ünlü ismi Bengü'nün hasreti sona erdi. Dün aylar sonra ilk kez stüdyoya giden ünlü şarkıcı, çok özlediği mikrofonuyla poz verip "Sonunda kavuştuk" dedi.