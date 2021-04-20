DENİZ KÖPÜRDÜ!

Eski manken Deniz Akkaya, Instagram'da reklam yapması için kendisine hediye gönderen firmalara isyan etti. Bütün kuryelere özel cep telefonu numarasının verildiğini söyleyen Deniz Akkaya, şu sert çıkışı yaptı: "Hediyelerle yaşayanlara saygım sonsuz ancak benden habersiz paket yollayıp benden reklam bekliyorsunuz. Bir de bana gönül koyup hesap sormaya cüret etmeye başladınız."