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    Zirvenin adı

    Cumartesi akşamları 'de ekrana gelen sevilen dizi , yayınlanan 9. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinin en çok izlenen yapımı oldu. Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, Tüm Kişiler'de %10,66 izlenme oranı ve %21,44 izlenme payı alarak birinci oldu. İşte 'nin sizler için hazırladığı 19 Nisan tarihli Saklambaç haberleri.

    Zirvenin adı Kardeşlerim

    Cumartesi akşamları atv'de ekrana gelen sevilen dizi Kardeşlerim, yayınlanan 9. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinin en çok izlenen yapımı oldu. Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, Tüm Kişiler'de %10,66 izlenme oranı ve %21,44 izlenme payı alarak birinci oldu.

    VİRÜSE KARŞI OZON TEDAVİSİ
    Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün Levent'te objektiflere yansıdı. Bir klinikten çıkan oyuncu, "Virüsten dolayı ozon tedavisi yaptırdım" dedi.

    DAMAT BAKIMI
    Ivana Sert, evlilik hazırlığı yaptığı işletmeci Sezer Dermenci'yi bakıma soktu. İkoncan, önceki gün The LifeCo Bodrum'un yolunu tuttu. Sert, mutfakta hamarat olan ve yaptığı yemekleri sık sık sosyal medyada paylaşan Sezer Dermenci ile burada kampa girdi. Ünlü çift, dünya starlarının da uğrak yeri olan tesiste arınma ve yenilenme programı uyguladı.

        ALTIN KIZ
        Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, önceki gün sarılara büründü. Şahin, sosyal medyada paylaştığı bu pozuna "Biz altınız" notu düştü. Sevgilisi Yiğit Marcus Aral da Şahin'e "Sarı civciv" cevabı verdi.

        MALDİVLER KUMRULARI
        Geçtiğimiz haftaki düğünlerinde pandemi kurallarını hiçe sayan Gökmen Şeynova ve modacı Ayşegül Boz, balayı için Maldivler'in yolunu tuttu. Sosyetik çiftin yazlık fotoğrafları kıskandırdı.

        ALAÇATI KAÇAMAĞI
        Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, haftasonu yasaklarını Çeşme'de geçirdi. Deren Talu ve sevgilisi Baran Tınaz, Alaçatı'daki romantik anlarını Instagram'dan paylaştı. İkilinin bu pozuna Defne Samyeli de kalp emojisi koydu.

            MÜGE'NİN BAKIŞ AÇISI
            Güzel oyuncu Müge Boz, Yusuf Çim ve Cansu Akın'la birlikte Atasun Optik'in reklam filmi için kamera karşısına geçti. "Bu Benim Bakışım" sloganıyla çekilen reklam ünlülerin hayata bakış açılarını konu alıyor.
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