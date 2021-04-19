Zirvenin adı Kardeşlerim

DAMAT BAKIMI

Ivana Sert, evlilik hazırlığı yaptığı işletmeci Sezer Dermenci'yi bakıma soktu. İkoncan, önceki gün The LifeCo Bodrum'un yolunu tuttu. Sert, mutfakta hamarat olan ve yaptığı yemekleri sık sık sosyal medyada paylaşan Sezer Dermenci ile burada kampa girdi. Ünlü çift, dünya starlarının da uğrak yeri olan tesiste arınma ve yenilenme programı uyguladı.