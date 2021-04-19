Zirvenin adı Kardeşlerim

Cumartesi akşamları atv'de ekrana gelen sevilen dizi Kardeşlerim, yayınlanan 9. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinin en çok izlenen yapımı oldu. Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, Tüm Kişiler'de %10,66 izlenme oranı ve %21,44 izlenme payı alarak birinci oldu.
VİRÜSE KARŞI OZON TEDAVİSİ
Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün Levent'te objektiflere yansıdı. Bir klinikten çıkan oyuncu, "Virüsten dolayı ozon tedavisi yaptırdım" dedi.
DAMAT BAKIMI
Ivana Sert, evlilik hazırlığı yaptığı işletmeci Sezer Dermenci'yi bakıma soktu. İkoncan, önceki gün The LifeCo Bodrum'un yolunu tuttu. Sert, mutfakta hamarat olan ve yaptığı yemekleri sık sık sosyal medyada paylaşan Sezer Dermenci ile burada kampa girdi. Ünlü çift, dünya starlarının da uğrak yeri olan tesiste arınma ve yenilenme programı uyguladı.