Bu arada Barbadoslu şarkıcı Rihanna da önceki gün renk cümbüşü abartılı kıyafetiyle moda tutkunlarını hüsrana uğrattı. Bir ara kendi moda markasını kurup daha sonra kapatmak zorunda kalan Rihanna'nın abartılı tarzı da Bülent Ersoy'u akıllara getirdi.