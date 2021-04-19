Hollywood'un efsane isme Sarah Jessica Parker, sokak stiliyle şaşırttı. Her zaman giydiği şık elbiselerle moda ikonu olan Parker, pandemi döneminde tarzını değiştirdi.
2000'de sunduğu MTV Film Ödülleri'nde tam 15 kez kıyafet değiştirip, 2008'de vizyona giren Sex and the City filmi için ise 81 kostüm kullanan Parker, geçtiğimiz günlerde sokak stiliyle sınıfta kaldı.
Üstüne kürk giyen ünlü yıldızın, mavi elbisesinin altına kırmızı tayt tercih etmesi yabancı basının yanı sıra Türkiye'deki modaseverlerin de gözünden kaçmadı.