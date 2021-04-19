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    Moda ikonu şaşırttı! ve , sokak stilleriyle sınıfta kaldı

    Dünyaca ünlü lar ve , sokak stilleriyle sınıfta kaldı. Moda ikonu olarak bilinen 56 yaşındaki 'li oyuncu er, elbisesinin altına tayt giyerek şaşırttı. Türk moda tutkunları Parker'ı 'ye benzetti...

    Yıldızlar da kayar!

    Hollywood'un efsane isme Sarah Jessica Parker, sokak stiliyle şaşırttı. Her zaman giydiği şık elbiselerle moda ikonu olan Parker, pandemi döneminde tarzını değiştirdi.

    2000'de sunduğu MTV Film Ödülleri'nde tam 15 kez kıyafet değiştirip, 2008'de vizyona giren Sex and the City filmi için ise 81 kostüm kullanan Parker, geçtiğimiz günlerde sokak stiliyle sınıfta kaldı.

    Üstüne kürk giyen ünlü yıldızın, mavi elbisesinin altına kırmızı tayt tercih etmesi yabancı basının yanı sıra Türkiye'deki modaseverlerin de gözünden kaçmadı.

        56 yaşındaki Parker'ın rüküş hali, kendine ait stiliyle bilinen sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe'ye benzetildi. Sosyal medyada, "Parker Yıldız'a özendi", "Yıldızlar da kayar" esprileri yapıldı.

        Bu arada Barbadoslu şarkıcı Rihanna da önceki gün renk cümbüşü abartılı kıyafetiyle moda tutkunlarını hüsrana uğrattı. Bir ara kendi moda markasını kurup daha sonra kapatmak zorunda kalan Rihanna'nın abartılı tarzı da Bülent Ersoy'u akıllara getirdi.
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