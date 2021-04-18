Boğaz'a 64 metrelik cephesiyle ünlü Kıbrıslı Yalısı, bugüne dek tarihi ve miras kavgalarıyla hep çok konuşuldu. Iraklı Kral Faysal ve Fransız Prensesi Eugine gibi isimleri ağırlayan yalının ilk sahibi, I. Abdülhamit'in sadrazamlarından İzzet Mehmet Paşa'ydı. 1996'da çoğunluğu Üzümcü Ailesi tarafından alınan yalı, sayısız hikayeye tanıklık etti.
Bunlardan en ilginci ise bir dönem burada yaşayan Fazıl Ahmet Aykaç'ın kardeşi Mahmud isimli doktorun başına gelenlerdi. Rivayete göre bacağında ur çıkan doktor, bir süre sonra aklını kaçırıp kendisini kadın sanmaya başladı. Bir süre sonra kadın kıyafetleri giydi, adını Mahmude yaptı ve komşu yalılarda temizliğe gitti. Akıl hastanesinde de hayatını kaybetti.
Fazıl Ahmet Aykaç
Bunlardan en ilginci ise bir dönem burada yaşayan Fazıl Ahmet Aykaç'ın kardeşi Mahmud isimli doktorun başına gelenlerdi. Rivayete göre bacağında ur çıkan doktor, bir süre sonra aklını kaçırıp kendisini kadın sanmaya başladı. Bir süre sonra kadın kıyafetleri giydi, adını Mahmude yaptı ve komşu yalılarda temizliğe gitti. Akıl hastanesinde de hayatını kaybetti.
Fazıl Ahmet Aykaç