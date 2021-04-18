cephesiyle ünlübugüne dek tarihi ve miras kavgalarıyla hep çok konuşuldu.I. Abdülhamit'in sadrazamlarındantarafından alınan yalı, sayısız hikayeye tanıklık etti.en ilginci ise bir dönem burada yaşayankardeşi Mahmud. Rivayete göre bacağında ur çıkan doktor, bir süre sonra aklını kaçırıp kendisini kadın sanmaya başladı. Bir süre sonra kadın kıyafetleri giydi, adınıyaptı ve komşu yalılarda temizliğe gitti. Akıl hastanesinde de hayatını kaybetti.