Nazlı Kayı'nın sürekli sosyal medyadan paylaştığı Alem Dergisi'ne kapak olduğu pozları, eski dostu şimdiki düşmanı Aslışah Alkoçlar'ı kızdırdı. 2019 yılında aynı dergiye kapak olan Aslışah, verdiği pozları Instagram'da paylaşıp kendi yaptığı kapak çekiminin eski dostu tarafından kopyalandığını ima etti.

Şimdilerde ilk bebeğinin heyecanını yaşayan Aslışah Alkoçlar, kendi fotoğraflarını 'Be original' (Orijinal ol) diyerek paylaşarak Nazlı Kayı'ya gönderme yaptı. Aslışah'ın attığı taş, sosyal medyada "Eski dostuna taklit kapağı yaptı!" dedirtti.