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    , , , ...  dev markalara para kazandırıyor

    Pandemiyle birlikte ekonomi birçok ülkede zora girerken; ülkeleri lüksün yeni merkezi oldu. , , , , , , , gibi bir çok lüks markanın sahibi , 2021’in ilk çeyreğinde bütün gelirinin yüzde 41’ni Asya ülkelerinden kazandığını açıkladı.

    Lüksün adresi Asya

    Pandemiyle birlikte ekonomi birçok ülkede zora girerken; ülkeleri lüksün yeni merkezi oldu. , , , , , , , gibi bir çok lüks markanın sahibi , 2021'in ilk çeyreğinde bütün gelirinin yüzde 41'ni Asya ülkelerinden kazandığını açıkladı.

    Marka, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine göre yüzde 32 artışla tam 14 milyar euro gelir elde etti. Başta olmak üzere Asya'daki satışlardan hayli memnun olan şirket yetkilileri, birçok yeni mağaza açmaya hazırlanıyor. Bu arada LVMH GROUP dışında birçok lüks marka da gelirlerinin büyük kısmını Asya'dan elde ediyor.

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    Haberler Saklambaç Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Marc Jacobs...  Asya dev markalara para kazandırıyor