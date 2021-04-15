Pandemiyle birlikte ekonomi birçok ülkede zora girerken; Asya ülkeleri lüksün yeni merkezi oldu. Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Marc Jacobs, Stella McCartney, Loro Piana, Kenzo, Celine gibi bir çok lüks markanın sahibi LVMH GROUP, 2021'in ilk çeyreğinde bütün gelirinin yüzde 41'ni Asya ülkelerinden kazandığını açıkladı.

Marka, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine göre yüzde 32 artışla tam 14 milyar euro gelir elde etti. Başta Çin olmak üzere Asya'daki satışlardan hayli memnun olan şirket yetkilileri, birçok yeni mağaza açmaya hazırlanıyor. Bu arada LVMH GROUP dışında birçok lüks marka da gelirlerinin büyük kısmını Asya'dan elde ediyor.