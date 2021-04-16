Miss Fashion World 2020 Elif Ezgi, yaklaşık 1 yıldır Isparta'daki Erah Akademi'de aldığı PPL (hususi pilot lisansı) eğitimini tamamladı. "Çocukluk hayallerimden biri de uçmaktı" diyen Yılmaz, şimdi tek başına uçabileceği günü sabırsızlıkla bekliyor.
KURULUŞ KLASİĞİ
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', son bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman, önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %13,41 izlenme oranı ve %28,13 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %13,77 izlenme oranı ve %26,98 izlenme payı alarak Çarşamba'nın galibi oldu.
ÖRNEK DOSTLUK
Emre Altuğ, dün 51. yaşını kutladı. Çağla Şıkel, çocuklarıyla eski eşine sürpriz yaptı. Uzay ve Kuzey'i elinde pastayla gören Altuğ, şaşkınlık yaşarken eski eşlerin dostluğu herkese örnek oldu.