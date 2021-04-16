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    güzeli pilot oldu

    , yaklaşık 1 yıldır 'daki 'de aldığı PPL (hususi pilot lisansı) eğitimini tamamladı. "Çocukluk hayallerimden biri de uçmaktı" diyen Yılmaz, şimdi tek başına uçabileceği günü sabırsızlıkla bekliyor. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 16 Nisan tarihli Saklambaç haberleri.

    Göklerin kraliçesi

    Miss Fashion World 2020 Elif Ezgi, yaklaşık 1 yıldır Isparta'daki Erah Akademi'de aldığı PPL (hususi pilot lisansı) eğitimini tamamladı. "Çocukluk hayallerimden biri de uçmaktı" diyen Yılmaz, şimdi tek başına uçabileceği günü sabırsızlıkla bekliyor.

    KURULUŞ KLASİĞİ
    Ekranların     en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', son bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman, önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %13,41 izlenme oranı ve %28,13 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %13,77 izlenme oranı ve %26,98 izlenme payı alarak Çarşamba'nın galibi oldu.

    ÖRNEK DOSTLUK
    Emre Altuğ, dün 51. yaşını kutladı. Çağla Şıkel, çocuklarıyla eski eşine sürpriz yaptı. Uzay ve Kuzey'i elinde pastayla gören Altuğ, şaşkınlık yaşarken eski eşlerin dostluğu herkese örnek oldu.

        KOKUYA HASRET!
        Seda Bakan, önceki gün Maslak'taydı. Coronavirüs geçirmesinin üzerinden 6 ay geçtiğini ifade eden Bakan, "Hala koku alamıyorum; çok can sıkıcı bir durum" dedi.

        DOĞALCAN
        Eda Taşpınar, 'kısmi kapanma' öncesi İstinye'deki spor salonunu koştu. Hızla salondan çıkan Taşpınar'ın saçlarındaki beyazları boyatmaması "Doğal güzel" dedirtti.

        EDWİNA DERSİ
        Sosyetik Edwina Sponza, AVM'ye gitti. Kıyafetiyle görgü dersi verdi! Demet Akalın da aynı yerdeydi! Ancak giysileri o kadar mütezavı değildi!

            1 GÜNDE 1 MİLYON TAKİPÇİ
            Müge Anlı, Instagram hesabı açtı. atv canlı yayınında izleyicilerine açıkladı. Bir günde takipçi sayısı 1 milyonu aştı.
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            Haberler Saklambaç Miss Fashion World 2020 güzeli Elif Ezgi pilot oldu