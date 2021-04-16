KURULUŞ KLASİĞİ

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', son bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman, önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %13,41 izlenme oranı ve %28,13 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %13,77 izlenme oranı ve %26,98 izlenme payı alarak Çarşamba'nın galibi oldu.