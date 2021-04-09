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    Ünlü markalardan kelime oyunu! Maskeyi bin liradan satıp 'yüz aksesuarı' dediler

    Ünlü markaların koronavirüs salgını için tasarladığı maskelerin fiyatlarını makul kılmak için çözüm bulundu. Bin liralık maskelere ‘yüz aksesuarı’ deniliyor!

    Kelime oyunu
    Lüks markaları bünyesinde toplayan 'den 'kelime oyunu'… Mağazada, dünyaca ünlü markaların Covid-19 maskelerinin uçuk fiyatları göze batmasın diye 'maske' yerine 'yüz aksesuarı' diyerek satışa sunuldu.



    Maskeler arasında en pahalısı 1.749 TL'lik Off White maske olurken; onu 1.249 TL'lik Dolce Gabbana takip etti. Sunucu ve yazar da bu kelime oyununa "Kumaş maske değil, yüz aksesuarı o yüzden bu fiyatlar" diye değindi.






    Güzel sunucu, maske yerine yüz aksesuarı denmesini ti'ye aldı.
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    Haberler Saklambaç Ünlü markalardan kelime oyunu! Maskeyi bin liradan satıp 'yüz aksesuarı' dediler