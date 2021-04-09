Ünlü markalardan kelime oyunu! Maskeyi bin liradan satıp 'yüz aksesuarı' dediler

Lüks markaları bünyesinde toplayan Beymen'den 'kelime oyunu'… Mağazada, dünyaca ünlü markaların Covid-19 maskelerinin uçuk fiyatları göze batmasın diye 'maske' yerine 'yüz aksesuarı' diyerek satışa sunuldu.
Maskeler arasında en pahalısı 1.749 TL'lik Off White maske olurken; onu 1.249 TL'lik Dolce Gabbana takip etti. Sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu da bu kelime oyununa "Kumaş maske değil, yüz aksesuarı o yüzden bu fiyatlar" diye değindi.
Güzel sunucu, maske yerine yüz aksesuarı denmesini ti'ye aldı.
Maskeler arasında en pahalısı 1.749 TL'lik Off White maske olurken; onu 1.249 TL'lik Dolce Gabbana takip etti. Sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu da bu kelime oyununa "Kumaş maske değil, yüz aksesuarı o yüzden bu fiyatlar" diye değindi.
Güzel sunucu, maske yerine yüz aksesuarı denmesini ti'ye aldı.