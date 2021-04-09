İş insanı Mehmet Tuş ile 1.5 yıl önce evlenen ve 7 ay önce ikiz bebeklerini kucağına alan Elif Ece Uzun, 'Pes' dedirtti! Tuş'un uyuşturucu kullandığını ve kendisine şiddet uyguladığını söyleyen Uzun, iş adamı hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Uzun, şöyle demişti: "Bana küfürler etti. Yerde sürükledi, tokat attı." Ünlü mankenin, kadına şiddet olaylarının gündemde olduğu bu dönem yaptığı açıklamalar ise herkesi üzmüştü. İddiaları reddeden Mehmet Tuş da Elif Ece Uzun'un gündeme gelmek için bu kararı aldırdığını öne sürmüştü.
İkili, birbirleri için demediklerini bırakmamıştı.
SÖZLERİNİ YUTTU!
Son yaşananlar ise Tuş'un sözlerini doğrular gibiydi! Önceki gün modacı İzzettin Baran'ın gelinlik defilesiyle podyumlara dönen manken, şunları söyledi: "Son yılım unutmak istediğim olaylarla dolu. 5 aylık bebeğimi düşürdüm, sonra babamı Corona'dan kaybettim. Eşim bütün mal varlığını bir çeteye kaptırdı. Eşimle aramda geçen olaylardan dolayı birbirimizi kırarak ayrıldık. Artık ikimiz de hatalarımızın farkına vardık ve geçen ay tekrar evlendik. Şu an çok mutluyum."
İkili, birbirleri için demediklerini bırakmamıştı.
SÖZLERİNİ YUTTU!
Son yaşananlar ise Tuş'un sözlerini doğrular gibiydi! Önceki gün modacı İzzettin Baran'ın gelinlik defilesiyle podyumlara dönen manken, şunları söyledi: "Son yılım unutmak istediğim olaylarla dolu. 5 aylık bebeğimi düşürdüm, sonra babamı Corona'dan kaybettim. Eşim bütün mal varlığını bir çeteye kaptırdı. Eşimle aramda geçen olaylardan dolayı birbirimizi kırarak ayrıldık. Artık ikimiz de hatalarımızın farkına vardık ve geçen ay tekrar evlendik. Şu an çok mutluyum."