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    her şeyi sineye çekip uyuşturucu kullandığını söylediği eşine döndü

    Uyuşturucu kullandığını söylediği eşinden şiddet gördüğünü belirtip ‘mağdur kadın’ imajı çizen , her şeyi sineye çekti! İki çocuk annesi model, eşine döndüğünü bildirdi...

    Kötü model
    İş insanı ile 1.5 yıl önce evlenen ve 7 ay önce ikiz bebeklerini kucağına alan , 'Pes' dedirtti! Tuş'un uyuşturucu kullandığını ve kendisine şiddet uyguladığını söyleyen Uzun, iş adamı hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Uzun, şöyle demişti: "Bana küfürler etti. Yerde sürükledi, tokat attı." Ünlü mankenin, kadına şiddet olaylarının gündemde olduğu bu dönem yaptığı açıklamalar ise herkesi üzmüştü. İddiaları reddeden Mehmet Tuş da Elif Ece Uzun'un gündeme gelmek için bu kararı aldırdığını öne sürmüştü.



    İkili, birbirleri için demediklerini bırakmamıştı.


    SÖZLERİNİ YUTTU!
    Son yaşananlar ise Tuş'un sözlerini doğrular gibiydi! Önceki gün modacı 'ın gelinlik defilesiyle podyumlara dönen manken, şunları söyledi: "Son yılım unutmak istediğim olaylarla dolu. 5 aylık bebeğimi düşürdüm, sonra babamı 'dan kaybettim. Eşim bütün mal varlığını bir çeteye kaptırdı. Eşimle aramda geçen olaylardan dolayı birbirimizi kırarak ayrıldık. Artık ikimiz de hatalarımızın farkına vardık ve geçen ay tekrar evlendik. Şu an çok mutluyum."
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    Haberler Saklambaç Elif Ece Uzun her şeyi sineye çekip uyuşturucu kullandığını söylediği eşine döndü