Magazin dünyasının gözde aşıkları Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın düzeyli ilişkisi herkesi imrendiriyor.
Atv ekranlarının sevilen dizisi Hercai'deki Reyyan rolüyle milyonların gönlünde taht kuran Ebru Şahin, NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'ın doğum gününü kutladığı aşk dolu mesajla romantizmin zirvesine çıktı.
CEDİ DE AŞKA GELDI
Şahin, 26 yaşına giren sevgilisiyle bir pozunu Instagram'da paylaşarak "Sen yanımdayken her şey kolay. İyi ki doğdun güneş ışığım" notu düştü.