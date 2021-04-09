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    İyi ki doğdun güneş ışığım! 'nin Reyyan'ı 'den 'a aşk dolu sözler

    dizisinin Reyyan'ı , 26 yaşına giren sevgilisi ’ın doğum gününü “İyi ki doğdun güneş ışığım” sözleriyle kutlayarak romantizm rüzgarı estirdi.

    Dev romantizm

    Magazin dünyasının gözde aşıkları Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın düzeyli ilişkisi herkesi imrendiriyor.



    Atv ekranlarının sevilen dizisi Hercai'deki Reyyan rolüyle milyonların gönlünde taht kuran Ebru Şahin, NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'ın doğum gününü kutladığı aşk dolu mesajla romantizmin zirvesine çıktı.



    CEDİ DE AŞKA GELDI
    Şahin, 26 yaşına giren sevgilisiyle bir pozunu Instagram'da paylaşarak "Sen yanımdayken her şey kolay. İyi ki doğdun güneş ışığım" notu düştü.



        Cedi Osman sevgilisine "Sen benim başıma gelen en güzel şeysin! Mutluluk sebebimsin. Seni çok seviyorum" diye yanıt verdi.



        Geçtiğimiz yaz başlayan aşklarıyla "En yakışan çiftler" arasında zirvede olan ikilinin aşk dolu paylaşımlarına binlerce beğeni aldı.

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