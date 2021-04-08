Önceki gün Akmerkez'de objektife takılan Hande Yener, tarzıyla ilgi odağıydı. Ünlü popçunun kaynakçıları andıran dev güneş gözlükleri geçer not almadı.
BABA İTİRAF
Popçu Hande Ünsal'dan itiraf: "Bu yaşıma kadar babamla hiç görüşmedim. Ama bir kızgınlığım yok ona. Sonuçta babadır."
ERSOY'DAN ROL ÇALDILAR
Şarkıcı Muazzez Ersoy, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Ersoy, gazetecilerle röportaj yaptığı sırada araçta bekleyen iki sevimli köpeğinin mikrofon ve kameralarla yakından ilgilenmesi, ortaya bu sevimli görüntüyü çıkardı.