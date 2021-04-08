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    , tarzıyla ilgi odağıydı

    Önceki gün Akmerkez'de objektife takılan , tarzıyla ilgi odağıydı. Ünlü popçunun kaynakçıları andıran dev güneş gözlükleri geçer not almadı. İşte 'nin sizler için hazırladığı 8 Nisan tarihli Saklambaç haberleri.

    Kaynakçı Hande

    Önceki gün Akmerkez'de objektife takılan Hande Yener, tarzıyla ilgi odağıydı. Ünlü popçunun kaynakçıları andıran dev güneş gözlükleri geçer not almadı.

    BABA İTİRAF
    Popçu Hande Ünsal'dan itiraf: "Bu yaşıma kadar babamla hiç görüşmedim. Ama bir kızgınlığım yok ona. Sonuçta babadır."

    ERSOY'DAN ROL ÇALDILAR
    Şarkıcı Muazzez Ersoy, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Ersoy, gazetecilerle röportaj yaptığı sırada araçta bekleyen iki sevimli köpeğinin mikrofon ve kameralarla yakından ilgilenmesi, ortaya bu sevimli görüntüyü çıkardı.

        SİYAHLARA BÜRÜNDÜ
        Aslı Turanlı, önceki gün Bebek'teydi. Tepeden tırnağa siyahlara bürünen güzel oyuncu, "Yeni projelerim var. Şimdi de bir iş görüşmesine gidiyorum" dedi.

        MUTLULUK ÖYKÜSÜ
        Bir süre önce katıldığı Survivor yarışmasından elenen Öykü Çelik, İstanbul'a dönüşte güzel bir sürprizle karşılaştı. Çelik, sevgilisi İsmail Berhan'dan evlilik teklifi aldı. Bu mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaşan 33 yaşındaki güzel oyuncuya, "Yarışmayı kaybettin ama aşkta kazandın" yorumları yağdı.

        DÜNYAYI FETHETTİ
        Atv'nin başarılı dizisi Kuruluş Osman, dünyayı fethetmeye devam ediyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizi, geçtiğimiz haftalarda Tunus'ta gösterime girmişti. Kuruluş Osman, şimdi de Libya'da Al Ahrar TV kanalında yayına girecek. Böylece Kuruluş Osman'ın yayınlandığı ülke sayısı 33 oldu.
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        Haberler Saklambaç Hande Yener, tarzıyla ilgi odağıydı