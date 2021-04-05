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    'nin Reyyan'ı 'den Boğaz manzaralı poz | 5 Nisan 2021 magazin haberleri

    'nin yıldızı , Boğaz manzarasına karşı bu pozu verdi. İşte haberin detayları ve 5 Nisan tarihli 'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Güzel manzara

    Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, Boğaz manzarasına karşı bu pozu verdi. Paylaşımına "Ben zaten orada değildim. Ne yerde ne gökteydim" yazan güzel oyuncunun basma elbiseli karesine beğeni yağdı.



    KİM'E TÜRK DOKUNUŞU
    Daha önce Robet Downey Jr., Barbara Palvin, Miley Cyrus ve Rita Ora'nın tercih ettiği Les Benjamins, şimdi de Kim Kardashian'ın gözdesi oldu. Eşi Kanye West ile boşanmak üzere olan ünlü yıldız, önceki akşamki tarzını Türk markasından yaptı.



    DETOKSLA İMTİHAN
    Karantinada kilo alan ünlüleri zayıflama telaşı sardı. Bunlardan biri de Aslı Enver'di. 5 günlük sıvı detoks programı uygulayan oyuncu, diyetin bitmesiyle kahve ve tatlısıyla da bu kareyi paylaştı.



        EN BÜYÜK FOBİSİ SUDA BOĞULMAK
        Bir dergi için özel çekim yapan Hazal Filiz Küçükköse, hayatıyla ilgili de samimi açıklamalar yaptı. En büyük fobisinin suda boğulmak olduğunu dile getiren güzel oyuncu, şu itirafı yaptı: "Çift sayı takıntım var. Alacağım her şeyin çift sayılı olması gerekiyor."
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        Haberler Saklambaç Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'den Boğaz manzaralı poz | 5 Nisan 2021 magazin haberleri