Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, Boğaz manzarasına karşı bu pozu verdi. Paylaşımına "Ben zaten orada değildim. Ne yerde ne gökteydim" yazan güzel oyuncunun basma elbiseli karesine beğeni yağdı.
KİM'E TÜRK DOKUNUŞU
Daha önce Robet Downey Jr., Barbara Palvin, Miley Cyrus ve Rita Ora'nın tercih ettiği Les Benjamins, şimdi de Kim Kardashian'ın gözdesi oldu. Eşi Kanye West ile boşanmak üzere olan ünlü yıldız, önceki akşamki tarzını Türk markasından yaptı.
DETOKSLA İMTİHAN
Karantinada kilo alan ünlüleri zayıflama telaşı sardı. Bunlardan biri de Aslı Enver'di. 5 günlük sıvı detoks programı uygulayan oyuncu, diyetin bitmesiyle kahve ve tatlısıyla da bu kareyi paylaştı.