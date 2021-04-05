



EN BÜYÜK FOBİSİ SUDA BOĞULMAK

Bir dergi için özel çekim yapan Hazal Filiz Küçükköse, hayatıyla ilgili de samimi açıklamalar yaptı. En büyük fobisinin suda boğulmak olduğunu dile getiren güzel oyuncu, şu itirafı yaptı: "Çift sayı takıntım var. Alacağım her şeyin çift sayılı olması gerekiyor."







