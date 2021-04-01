



4 Nisan'da düzenlenecek dünyanın en prestijli sinema ödülleri törenlerinden biri olan SAGAFTRA öncesinde daha önce törende ödüle layık görülmüş yedi yıldıza "Mutlaka görün dediğiniz oyunculuk performansı hangisi?" sorusu yöneltildi. Daha önce SAG'ı kucaklayan ve Oscar'a da aday gösterilen dünyaca ünlü aktör Aldis Hodge, tercihini Aras Bulut İynemli'den yana kullandı. Amerikalı aktör, İynemli için şu ifadeleri kullandı: "Film ve oyunculuklar inanılmaz. Başta Aras Bulut İynemli olmak üzere tüm oyuncu kadrosu bir Oscar'ı hak ediyor. Harika bir film. Başrol oyuncusuyla bir projede karşılıklı oynamayı çok isterim."