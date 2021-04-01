Gösterime girdiği 2019 yılında gişe rekorları kıran '7. Koğuştaki Mucize' filmi, geçtiğimiz yıl da dijital bir platform sayesinde tüm dünyada izlendi. Yıldız futbolcu Neymar'ın da seyrettikten sonra "Çocuklar gibi ağladım" dediği filmde en büyük övgüyü ise başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli aldı. 30 yaşındaki oyuncu, dünya çapında aldığı övgüler arasına bir yenisini ekledi.
4 Nisan'da düzenlenecek dünyanın en prestijli sinema ödülleri törenlerinden biri olan SAGAFTRA öncesinde daha önce törende ödüle layık görülmüş yedi yıldıza "Mutlaka görün dediğiniz oyunculuk performansı hangisi?" sorusu yöneltildi. Daha önce SAG'ı kucaklayan ve Oscar'a da aday gösterilen dünyaca ünlü aktör Aldis Hodge, tercihini Aras Bulut İynemli'den yana kullandı. Amerikalı aktör, İynemli için şu ifadeleri kullandı: "Film ve oyunculuklar inanılmaz. Başta Aras Bulut İynemli olmak üzere tüm oyuncu kadrosu bir Oscar'ı hak ediyor. Harika bir film. Başrol oyuncusuyla bir projede karşılıklı oynamayı çok isterim."
GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI
Son filmi "Miami'de Bir Gece"deki performansıyla övgüler alan Aldis Hodge, Leverage dizisindeki rolüyle şöhreti yakaladı. ABD'li aktör, Aras Bulut İynemli'ye övgü yağdırarak göğsümüzü kabarttı.