Ekranların rekortmen dizisi 'Kuruluş Osman' seti ve dizinin çekildiği Bozdağ Film Platoları'nı Pakistan Meclis Başkanı Asad Qaiser ve Pakistan milletvekillerinden oluşan heyet ziyaret etti. Platoyu gezen Oaiser, kardeş Pakistan halkının sevgilerini iletirken Bozdağ Film Platoları'na hayran kaldı.

Pakistan halkının 'Kuruluş Osman'ı ilgiyle izlediğini belirten Qaiser, Bozdağ Film Platoları'nın dekor, kostüm ve yapım kalitesi açısından Hollywood standartlarını aştığını görmenin kendisini ayrıca mutlu ettiğini ifade etti.