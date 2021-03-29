Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Meclis Başkanı ad Qaiser ve milletvekillerinden ziyareti

    Ekranların rekortmen dizisi ‘’ seti ve dizinin çekildiği ’nı Meclis Başkanı ad Qaiser ve Pakistan milletvekillerinden oluşan heyet ziyaret etti. Platoyu gezen Oaiser, kardeş Pakistan halkının sevgilerini iletirken Bozdağ Film Platoları’na hayran kaldı.

    Pakistan'dan sevgiler

    Ekranların rekortmen dizisi '' seti ve dizinin çekildiği 'nı Meclis Başkanı ad Qaiser ve Pakistan milletvekillerinden oluşan heyet ziyaret etti. Platoyu gezen Oaiser, kardeş Pakistan halkının sevgilerini iletirken Bozdağ Film Platoları'na hayran kaldı.

    Pakistan halkının 'Kuruluş Osman'ı ilgiyle izlediğini belirten Qaiser, Bozdağ Film Platoları'nın dekor, kostüm ve yapım kalitesi açısından standartlarını aştığını görmenin kendisini ayrıca mutlu ettiğini ifade etti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç Pakistan Meclis Başkanı Asad Qaiser ve milletvekillerinden Kuruluş Osman ziyareti