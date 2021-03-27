



Bu olayın ardından önceki gün ilk kez Bebek'te ortaya çıkan 20 yaşındaki popçu, konuyla ilgili şunları söyledi:



"Eğer ben bir rol modelsem sadece yaptığım sanat ve bir sanatçı neye rol model olabilecekse beni ona konumlandırsınlar. Ben bilim insanı değilim. Bir doktor, 'Aşı yaptırmayın' derse ona kızın. Ben bir sanatçıyım ve kimseye 'Aşı yaptırmayın' demedim. Evet, dünya ilaç sektörüne güvenmiyorum. Kişi kendisine ne iyi gelecekse en iyisini bilir. Her bir bireyin kendine has bir sağlık sistemi vardır."