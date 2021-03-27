Kendisi ve ailesinin aşı olmayacağını söyleyerek tepki çeken Aleyna Tilki hakkında 'halkı korku ve paniğe sürüklediği' iddiasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Bu olayın ardından önceki gün ilk kez Bebek'te ortaya çıkan 20 yaşındaki popçu, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Eğer ben bir rol modelsem sadece yaptığım sanat ve bir sanatçı neye rol model olabilecekse beni ona konumlandırsınlar. Ben bilim insanı değilim. Bir doktor, 'Aşı yaptırmayın' derse ona kızın. Ben bir sanatçıyım ve kimseye 'Aşı yaptırmayın' demedim. Evet, dünya ilaç sektörüne güvenmiyorum. Kişi kendisine ne iyi gelecekse en iyisini bilir. Her bir bireyin kendine has bir sağlık sistemi vardır."
ANNESİ AŞISINI OLMUŞ
Tilki, "Sıranız gelince aşı yaptıracak mısınız?" sorusuna ise "Sıram gelsin o zaman konuşuruz" yanıtı verdi. Kendisini savunmak için bilim insanı olmadığını söyleyen popçuya "Madem bilim insanı değilsin, o zaman neden bu kadar önemli bir konuyla ilgili yorum yapıyorsun?" eleştirileri yağdı.