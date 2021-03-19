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    'nin başı belada: Aşı karşıtı sözleri yüzünden ifade verecek (Koronavirüs herleri)

    Şarkıcı , "Anneme, kendime, kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum" diye aşı karşıtlığı yaptı. Halk arasında panik yarattığı iddiasıyla hakkında soruşturma açıldı. Tilki, aşı karşıtı sözleri yüzünden ifade verecek.

    Başı dertte

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) ihbarda bulunan bir vatandaş, şarkıcı Aleyna Tilki'nin bir magazin programında "İnsanları Coronavirüs değil, ilaçlar öldürüyor" şeklinde beyanda bulunduğunu bildirdi.

    Şarkıcının Bebek'te basın mensuplarıyla ayaküstü sohbetinde ise "Ben kendim, aşı yaptırmak istemiyorum. Anneme de kardeşime de yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum. Dünyada ilaç sektörüne de güvenmiyorum.

    Dünyada testlerin yüzde 80'i yanlış bence. Kan testi, PCR yaptırdım. Farklı sonuçlar çıktı. İnsanları Corona değil de ilaçlar öldürüyor olabilir mi?" dediği hatırlatıldı.

        Şarkıcının bu sözleriyle "Halkı korku ve paniğe sürüklediği" iddiasıyla İstanbul Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldı. Aleyna Tilki'nin ifadesine başvurulacak. Dilek Yaman DEMİR.

        AŞI PASAPORTU UYGULAMASINA GEÇİLECEK
        Avrupa Komisyonu, Haziran ayından itibaren AB vatandaşlarının seyahat edebilmesini sağlayacak bir "Dijital Yeşil Sertifika" veya "Aşı Pasaportu" önerisinde bulundu.
        AB tarafından tanınan aşılardan uygulanmış olan kişilere,


        Kısa süre içinde yaptırdığı Coronavirüs testi negatif çıkanlara
        Son 6 ayda Covid -19'a yakalanıp bağışıklığı olanlara Aşı Pasaportu veya Dijital Yeşil Sertifika ücretsiz olarak verilecek.

            VERİLER NASIL KORUNACAK?
            Yeşil Sertifika'daki hassas tıbbi verilerin "yüksek düzeyde korunmasının" nasıl sağlanacağı bilinmiyor. Aşı pasaportu önerisi, geçen ay yapılan AB liderler zirvesinde gündeme gelmişti.
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            Haberler Saklambaç Aleyna Tilki'nin başı belada: Aşı karşıtı sözleri yüzünden ifade verecek (Koronavirüs haberleri)