Son yıllarda ilginç tasarımlarıyla mimarlık dünyasında adını duyuran Hayri Atak, New York için eşi benzeri olmayan bir gökdelen tasarlamış ve ABD'de geniş yankı uyandırmıştı. Atak'ın şirketi, şimdi de Katar'da yapacakları eko sistem otelle dünya gündeminde. Tasarımlara göre otel temiz enerji üretecek ve sıfır atık olacak.

Ekolojik dengeye maksimum fayda sağlamayı amaçlayan bu projede hareket özelliği bulunan otel, su akımına göre konumu etrafında dönerek elektrik enerjisi üretecek. 35 bin metrekare inşaat alanına yapılacak 5 yıldızlı Eco-Yüzen Hotel, toplam 152 odalı. Otelin 2022 Dünya Kupası'na yetiştirilmesi planlanıyor…