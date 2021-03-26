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    Mimaride yerli atak:  'daki otel projesiyle dünya çapında ses getirdi

    Türk mimar , 'daki otel projesiyle dünya çapında ses getirdi. 2022'ye yetişmesi planlanan Eco-Yüzen Hotel adlı projenin en büyük özelliği, otelin kendi etrafında dönerek elektrik enerjisi üretecek olması.

    Mimaride yerli atak

    Son yıllarda ilginç tasarımlarıyla mimarlık dünyasında adını duyuran , için eşi benzeri olmayan bir gökdelen tasarlamış ve 'de geniş yankı uyandırmıştı. Atak'ın şirketi, şimdi de 'da yapacakları eko sistem otelle dünya gündeminde. Tasarımlara göre otel temiz enerji üretecek ve sıfır atık olacak.

    Ekolojik dengeye maksimum fayda sağlamayı amaçlayan bu projede hareket özelliği bulunan otel, su akımına göre konumu etrafında dönerek elektrik enerjisi üretecek. 35 bin metrekare inşaat alanına yapılacak 5 yıldızlı Eco-Yüzen Hotel, toplam 152 odalı. Otelin 'na yetiştirilmesi planlanıyor…

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