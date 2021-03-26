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    , , Kiresepi, ... 'i komşu kapısı yaptık!

    'dan 'ya kadar birçok isim, son haftalarda 'e akın etti. Otel fiyatlarının gecelik 5 ile 150 bin TL arasında değiştiği Maldivler'e 'nın direkt uçuşları da büyük oranda dolu.

    Türk işgali!

    Beyaz Türkler'in yurt dışı rotasına pandemi ayarı… Seyahat alışkanlıkları değişen ünlü isimler, son dönemde rotalarını Maldivler'e çevirdi.

    Serenay Sarıkaya, modacı Gülnur Güneş ve sosyetik Selma Çilek'in geçtiğimiz haftalarda tatil yaptığı Maldivler, yine Türkler ile dolup taştı. Sosyetik Rachel Araz ile Dila Tarkan, Ebru Şallı ve oyuncu Nilay Cafer, egzotik cennette şu anda tatil yapan sadece birkaç isim…

    Beş yıldızlı otellerdeki oda fiyatlarının gecelik 5 bin TL'den başlayıp 150 bin TL'ye kadar çıktığı bu egzotik ülke, Türkler tarafından adeta komşu kapısı yapıldı.

        SADECE ULAŞIM EN AZ 10 BİN TL
        Sadece ünlü isimler değil birçok tatil tutkunu da bu soğuk günlerden bunalıp sıcaklığın 30 dereceyi bulduğu Maldivler'e gidince uçaklar doldu.

        Türk Hava Yolları'nın gidiş-dönüşün en az 10 bin TL olduğu Maldivler'e direkt uçuşlarına bakıldığında görülen 'dolu' ibareleri ise "Türkler, Maldivler'i işgal etti" dedirtti. Maldivler'e girmek için Covid-19 testi yaptırmak zorunlu. Uçak öncesi 24 saat içinde de test sonucu negatif çıkmalı. Bu nedenle tatil severler, buraya seyahati güvenli buluyor…

        UÇAKLARDA YER KALMADI
        Türk Hava Yolları'nın sitesinden Maldivler uçuşu arandığında, egzotik adaya olan dolu uçuşların fazlalığıyla açıkça görülüyor.

            ZENGİNE HER MEVSİM YAZ
            Rachel Araz Kiresepi, egzotik cennete yaş gününü kutlamak için gitmişti.

            Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, Maldivler'deki Four Season Landaa Giraavaru Otel'in geceliği 35 bin TL olan okyanus üzerindeki villasında kalıyor.

            Sosyetik Dila Tarkan, sevgilisi Dağhan Doğruer ile Maldivler'de keyif çatıyor.
                Haberler Saklambaç Serenay Sarıkaya, Ebru Şallı, Rachel Araz Kiresepi, Dila Tarkan... Maldivler'i komşu kapısı yaptık!