Serenay Sarıkaya, modacı Gülnur Güneş ve sosyetik Selma Çilek'in geçtiğimiz haftalarda tatil yaptığı Maldivler, yine Türkler ile dolup taştı. Sosyetik Rachel Araz ile Dila Tarkan, Ebru Şallı ve oyuncu Nilay Cafer, egzotik cennette şu anda tatil yapan sadece birkaç isim…