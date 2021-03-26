Beyaz Türkler'in yurt dışı rotasına pandemi ayarı… Seyahat alışkanlıkları değişen ünlü isimler, son dönemde rotalarını Maldivler'e çevirdi.
Serenay Sarıkaya, modacı Gülnur Güneş ve sosyetik Selma Çilek'in geçtiğimiz haftalarda tatil yaptığı Maldivler, yine Türkler ile dolup taştı. Sosyetik Rachel Araz ile Dila Tarkan, Ebru Şallı ve oyuncu Nilay Cafer, egzotik cennette şu anda tatil yapan sadece birkaç isim…
Beş yıldızlı otellerdeki oda fiyatlarının gecelik 5 bin TL'den başlayıp 150 bin TL'ye kadar çıktığı bu egzotik ülke, Türkler tarafından adeta komşu kapısı yapıldı.