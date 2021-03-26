Meryem Uzerli, görenleri büyüledi

İkinci bebeğini kucağına aldıktan sonra Instagram paylaşımlarına hız veren Meryem Uzerli, önceki gün büyüledi. Saç ve makyajıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun fotoğraflarına, "İkinci bebek, güzelliğine güzellik kattı" yorumu yağdı.
AİLE BOYU EĞLENCE
Alişan ve Buse Varol Tektaş, önceki gün iki yaşlarındaki oğlu Burak ile birlikte Metropol İstanbul'da görüntülendi. Çift, alışveriş sonrası Hupalupa Aile Eğlence Merkezi'ne gitti.
GELENEK BOZULMADI
'Kuruluş Osman', sürprizlerle dolu 51'inci bölümüyle reytinglerin zirvesinde yer aldı. Sevilen dizi, önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %12,31 izlenme oranı ve %25,63 izlenme payı alarak Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı oldu.