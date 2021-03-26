Meryem Uzerli, görenleri büyüledi

İZLERİ BURAKMADI

Merve Boluğur, uzun süreli yalnızlığını geçtiğimiz yaz Burak Dayı ile sonlandırmıştı. Ancak Boluğur ile Dayı'nın ilişkisi uzun soluklu olmadı ve çift, yaz sonu ayrılık kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde Meriç Kırdan'la yeni bir aşka yelken açan Boluğur, son paylaşımında eski sevgilisi 'Burak'ın baş harfini sansürledi.