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    Meryem Uzerli, görenleri büyüledi

    İkinci bebeğini kucağına aldıktan sonra Instagram paylaşımlarına hız veren Meryem Uzerli, önceki gün büyüledi. Saç ve makyajıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun fotoğraflarına, "İkinci bebek, güzelliğine güzellik kattı" yorumu yağdı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 26 Mart tarihli Saklambaç haberleri.

    Meryem büyüledi

    İkinci bebeğini kucağına aldıktan sonra Instagram paylaşımlarına hız veren Meryem Uzerli, önceki gün büyüledi. Saç ve makyajıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun fotoğraflarına, "İkinci bebek, güzelliğine güzellik kattı" yorumu yağdı.

    AİLE BOYU EĞLENCE
    Alişan ve Buse Varol Tektaş, önceki gün iki yaşlarındaki oğlu Burak ile birlikte Metropol İstanbul'da görüntülendi. Çift, alışveriş sonrası Hupalupa Aile Eğlence Merkezi'ne gitti.

    GELENEK BOZULMADI
    'Kuruluş Osman', sürprizlerle dolu 51'inci bölümüyle reytinglerin zirvesinde yer aldı. Sevilen dizi, önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %12,31 izlenme oranı ve %25,63 izlenme payı alarak Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı oldu.

        ŞİPŞAK ALIŞVERİŞ
        Bebeğini kucağına almak için gün sayan Öykü Karayel, önceki gün Etiler Akmerkez'deydi. Bebeği için son hazırlıklarını yapan güzel oyuncu, hızlı bir şekilde alışveriş yapıp evine döndü.

        MARTILAR UÇACAK
        Edis, yazı erken getirdi. Başarılı popçu, 'Martılar' isimli yeni teklisini bugün tüm dijital platformlarda beğeniye sundu. Şarkı, pozitif enerjisi ve sözleriyle herkesi mutlu edecek.

        KALBİ DE GÜZEL
        Bengü, kalbinin de güzelliğini konuşturdu. Başarılı popçu, Van'da yardıma muhtaç bir aileye erzak gönderip ailenin minik üyelerine de kışlık giysiler hediye etti.

            İZLERİ BURAKMADI
            Merve Boluğur, uzun süreli yalnızlığını geçtiğimiz yaz Burak Dayı ile sonlandırmıştı. Ancak Boluğur ile Dayı'nın ilişkisi uzun soluklu olmadı ve çift, yaz sonu ayrılık kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde Meriç Kırdan'la yeni bir aşka yelken açan Boluğur, son paylaşımında eski sevgilisi 'Burak'ın baş harfini sansürledi.

            ETİKET SAVAŞI
            Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz haftalarda 'Uyanmam' isimli şarkıyı sosyal medyada Berrak Tüzünataç'ı etiketleyerek aşkı ilan etmişti. Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten de yeni aşkı Sergen Deveci'yi bir paylaşımda etiketleyip ilişkiyi duyurdu.
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