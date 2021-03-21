Dünyaca ünlü modeller Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid, dün Zeytinburnu'ndaki bir açılışa katıldı. İki genç güzelle beraber basın mensuplarının karşısına çıkan Hadid, kendisine ikram edilen baklava ve çayı çok beğendiğini ifade etti.
Mohamed Hadid, ülkemiz için şunları söyledi: "Gelmeden önce insanlarının cana yakın ve misafirperver olduğunu duymuştum ama yemeklerinin bu kadar şahane olduğunu bilmiyordum. Yaz aylarında burada tatil yapmak istiyorum."
Gigi ve Bella Hadid, şu anda dünyanın en gözde iki modeli…
Mohamed Hadid, ülkemiz için şunları söyledi: "Gelmeden önce insanlarının cana yakın ve misafirperver olduğunu duymuştum ama yemeklerinin bu kadar şahane olduğunu bilmiyordum. Yaz aylarında burada tatil yapmak istiyorum."
Gigi ve Bella Hadid, şu anda dünyanın en gözde iki modeli…