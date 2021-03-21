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    ve ’in babası 'da! Baklava ve çaya hayran kaldı...

    Model kardeşler ve ’in babası , dün ’daydı. asıllı Hadid, kendisine ikram edilen baklava ve içtiği çayın lezzetine hayran kaldı.

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    Hadid bayıldı!
    Dünyaca ünlü modeller Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid, dün Zeytinburnu'ndaki bir açılışa katıldı. İki genç güzelle beraber basın mensuplarının karşısına çıkan Hadid, kendisine ikram edilen baklava ve çayı çok beğendiğini ifade etti.

    Mohamed Hadid, ülkemiz için şunları söyledi: "Gelmeden önce insanlarının cana yakın ve misafirperver olduğunu duymuştum ama yemeklerinin bu kadar şahane olduğunu bilmiyordum. Yaz aylarında burada tatil yapmak istiyorum."




    ve , şu anda dünyanın en gözde iki modeli…
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