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    ormanda yaralı bulunan tay için seferber oldu

    , yardım severliğiyle kalpleri fethediyor. Sokak hayvanları için tonlarca mama alıp onlarca barınak yaptıran sosyetik güzel, geçtiğimiz aylarda Yük Hayvanlarını Koruma Ve Kurtarma Derneği'nin ormanda yaralı bulduğu tay için seferber oldu.

    Derin dostluk
    Sosyetik , yardım severliğiyle kalpleri fethediyor. Sokak hayvanları için tonlarca mama alıp onlarca barınak yaptıran sosyetik güzel, geçtiğimiz aylarda Yük Hayvanlarını Koruma Ve Kurtarma Derneği'nin ormanda yaralı bulduğu tay için seferber oldu.

    Sosyetik güzelin tüm tedavi masraflarını üstlendiği tay, sağlığına kavuştu. Dernek de Mermerci'ye jest yaparak; ata 'Derin' ismini verdi…



    'Derin' isimli at, sosyetik güzel sayesinde ayağa kalktı.
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    Haberler Saklambaç Derin Mermerci ormanda yaralı bulunan tay için seferber oldu