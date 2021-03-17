Sosyetik Derin Mermerci, yardım severliğiyle kalpleri fethediyor. Sokak hayvanları için tonlarca mama alıp onlarca barınak yaptıran sosyetik güzel, geçtiğimiz aylarda Yük Hayvanlarını Koruma Ve Kurtarma Derneği'nin ormanda yaralı bulduğu tay için seferber oldu.
Sosyetik güzelin tüm tedavi masraflarını üstlendiği tay, sağlığına kavuştu. Dernek de Mermerci'ye jest yaparak; ata 'Derin' ismini verdi…
'Derin' isimli at, sosyetik güzel sayesinde ayağa kalktı.
Sosyetik güzelin tüm tedavi masraflarını üstlendiği tay, sağlığına kavuştu. Dernek de Mermerci'ye jest yaparak; ata 'Derin' ismini verdi…
'Derin' isimli at, sosyetik güzel sayesinde ayağa kalktı.