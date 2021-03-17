



DOSTLARINI ARAYA SOKTU

Ajda Pekkan cephesinden şimdi de yeni bir haber geldi. Dedikoduya göre Süperstar'ı kaybettiği için pişman olan Bülent Çavuşoğlu, geçtiğimiz ay Ajda Pekkan'ın gönlünü almak için ilk adımı attı. Arka arkaya yaptığı jestler ve ortak dostları sayesinde biraz da olsun Süperstar'ı yumuşatmayı başaran iş adamı, bir süre önce de ünlü sanatçıyla Bodrum'da buluştu.



Dedikoduya göre iş adamının aynı hatayı bir daha yapmayacağına inanan Ajda Pekkan, ilişkiye yeni bir şans verdi…