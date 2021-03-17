Pop müziğin dev ismi Ajda Pekkan, 2020 Şubat ayında dokuz yıllık aşkı Bülent Çavuşoğlu'nun ihanetiyle sarsıldı. Dedikodulara göre 53 yaşındaki iş adamı, uğruna evliliğini bitirdiği Süperstar'ı çok yakınındaki bir sarışın güzelle aldattı.
İhanetle sarsılan Ajda Pekkan, tıpkı şarkısında olduğu gibi sevgilisine "Kapı açık, arkanı dön ve çık" resti çekti. Ayrılığın ardından "Beni taşıyacak erkek maalesef karşıma çıkmıyor" diyen 75 yaşındaki sanatçı, kalbini de aşka kapadı.
Bülent Çavuşoğlu'ndan sonra adı Hakan Altun ile anılan Süperstar, bu dedikoduları da yalanlamıştı.
DOSTLARINI ARAYA SOKTU
Ajda Pekkan cephesinden şimdi de yeni bir haber geldi. Dedikoduya göre Süperstar'ı kaybettiği için pişman olan Bülent Çavuşoğlu, geçtiğimiz ay Ajda Pekkan'ın gönlünü almak için ilk adımı attı. Arka arkaya yaptığı jestler ve ortak dostları sayesinde biraz da olsun Süperstar'ı yumuşatmayı başaran iş adamı, bir süre önce de ünlü sanatçıyla Bodrum'da buluştu.
Dedikoduya göre iş adamının aynı hatayı bir daha yapmayacağına inanan Ajda Pekkan, ilişkiye yeni bir şans verdi…