Maraşlı'nın Celal'i Burak Deniz vitamin takviyesi aldı | 17 Mart magazin haberleri

ATV'nin başarılı dizisi Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz, önceki gün Etiler'deki bir hastane çıkışı objektife takıldı. Yoğun bir şekilde çalışan 30 yaşındaki oyuncunun, virüse karşı önlem olsun diye vitamin takviyesi aldı. (Doğan SAVAŞ)
BABALI KIZLI KEYİF
Popçu Berkay, önceki gün kızı Arya ile Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Başarılı şarkıcı, "Salgından dolayı sürekli evde olduğumuz için baba kız biraz dışarı çıkıp vakit geçirelim istedik" dedi. Bu sırada sevimli Arya da gazetecilere poz kesmekle meşguldü…
ZİYNET MÜJDESİ
Pandemi nedeniyle albümünü erteleyen Ziynet Sali, 'Yaşam Çiçeği'ni 2 Nisan'da piyasaya sürme kararı aldı. Sali'nin albümünde, 9'u yeni olmak üzere toplamda 15 şarkı yer alacak.