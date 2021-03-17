Maraşlı'nın Celal'i Burak Deniz vitamin takviyesi aldı | 17 Mart magazin haberleri





ZATEN BİZ BİR AİLEYİZ

Önceki gün Akmerkez'de objektife takılan Hande Ataizi, Dinç Aydoğdu ile erteledikleri düğünle ilgili konuştu. "Dinç, Leon ve ben zaten bir aile olduk. O yüzden evlilik ikinci planda kaldı" diyen güzel oyuncu, yaz aylarında da Bodrum'da tatil yapacaklarını söyledi. (Aydın HAMZA)