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    Maraşlı'nın Celal'i Burak Deniz vitamin takviyesi aldı | 17 Mart magazin haberleri

    Maraşlı dizisinin yıldız oyuncusu Burak Deniz, önceki gün Etiler'deki bir hastane çıkışı objektife takıldı. İşte haberin detayları ve 17 Mart tarihli 'nin magazin sayfalarından derlediğimiz haberler...

    Maraşlı enerji yüklendi

    ATV'nin başarılı dizisi Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz, önceki gün Etiler'deki bir hastane çıkışı objektife takıldı. Yoğun bir şekilde çalışan 30 yaşındaki oyuncunun, virüse karşı önlem olsun diye vitamin takviyesi aldı. (Doğan SAVAŞ)



    BABALI KIZLI KEYİF
    Popçu Berkay, önceki gün kızı Arya ile Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Başarılı şarkıcı, "Salgından dolayı sürekli evde olduğumuz için baba kız biraz dışarı çıkıp vakit geçirelim istedik" dedi. Bu sırada sevimli Arya da gazetecilere poz kesmekle meşguldü…



    ZİYNET MÜJDESİ
    Pandemi nedeniyle albümünü erteleyen Ziynet Sali, 'Yaşam Çiçeği'ni 2 Nisan'da piyasaya sürme kararı aldı. Sali'nin albümünde, 9'u yeni olmak üzere toplamda 15 şarkı yer alacak.



        BEŞ DAKİKADA ALIŞVERİŞ
        Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Esmersoy, Markalar Sokağı'nda bulunan Etro mağazasından yaklaşık beş dakika içerisinde alışverişini tamamlayarak AVM'den ayrıldı.



        ESKİ HALİNE KAVUŞTU
        Şubat başında ikinci kez anne olan Alişan'ın eşi Buse Varol Tektaş, bu karesiyle şaşırttı. Oğlunu okula götürmeden önce bu pozu veren güzel oyuncunun çok kısa bir süre içerisinde kiloları verip formuna kavuştuğu görüldü.



        PATRONİÇE TEFTİŞE ÇIKTI
        Pınar         Altuğ, önceki gün Akmerkez'de objektiflere takıldı. Burada açtığı yeni mağazanın düzenlemesiyle ilgilendiğini söyleyen güzel oyuncu, yastıktan yorgana kadar her ürünü de elleriyle düzeltti. (Aydın HAMZA)



            ZATEN             BİZ BİR AİLEYİZ
            Önceki gün Akmerkez'de objektife takılan Hande Ataizi, Dinç Aydoğdu ile erteledikleri düğünle ilgili konuştu. "Dinç, Leon ve ben zaten bir aile olduk. O yüzden evlilik ikinci planda kaldı" diyen güzel oyuncu, yaz aylarında da Bodrum'da tatil yapacaklarını söyledi. (Aydın HAMZA)



            AKIN AKIN İYİLİK
            Kainat Güzeli Azra Akın, kendisini yardım çalışmalarına adadı. Bir süredir 'Umudum Olur musun Derneği?' ile ortak çalışmalara imza atan Akın, hedef büyüttü. Güzel oyuncu ve model, dernekte 'yönetim kurulu başkanı' görevini üstlenerek daha aktif çalışma kararı aldı.



            ANA OĞUL BAŞ BAŞA
            Çağla Şıkel, önceki gün büyük oğlu Kuzey'le Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Her zamanki samimiyetiyle muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü model, "Anne-oğul bugün baş başa alışverişe çıkalım istedik" dedi.



                EVLİLİK İÇİN ERKEN
                Güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile sevgilisi Oğulcan Engin, önceki gün Cihangir'deydi. Gazetecilerin karşısına el ele çıkan çifte, "Ufukta evlilik var mı?" diye soruldu. Engin, "Henüz erken" diyerek evliliğe kapısını kapattı. (Doğan SAVAŞ)

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                Haberler Saklambaç Maraşlı'nın Celal'i Burak Deniz vitamin takviyesi aldı | 17 Mart magazin haberleri