



ZİRVEDE TEK BAŞINA

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın, önceki akşam yayınlanan 87. bölümü, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.



Dizi Tüm Kişiler'de %12,88 izlenme oranı ve %27,67 izlenme payı, AB'de %8,32 izlenme oranı ve %19,39 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,22 izlenme oranı ve %23,19 izlenme payı alarak birinci oldu.