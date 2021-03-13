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    "i özleyenler ekran başına! ve İrem Helvacıoğlu... | 13 Mart magazin haberleri

    Başrollerini ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı dizisi Pazartesi'den Cumartesi'ye haftanın altı günü her gün saat 20.30'da a2 ekranlarında olacak. İşte haberin detayları ve 13 Mart tarihli 'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Karadeniz rüzgarı a2’de esecek!

    Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran efsane dizi "Sen Anlat Karadeniz"i özleyenler yeniden ekran başına. Sevilen dizi, Pazartesi'den Cumartesi'ye haftanın altı günü her gün saat 20.30'da a2 ekranlarında olacak.

    Eşsiz Karadeniz doğasına muhteşem müziklerin eşlik ettiği "Sen Anlat Karadeniz", 15 Mart Pazartesi'den itibaren tekrar bölümleriyle a2'de yayınlanacak.



    Dizinin başrolünü Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu paylaşıyor.



    ZİRVEDE TEK BAŞINA
    ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın, önceki akşam yayınlanan 87. bölümü, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.

    Dizi Tüm Kişiler'de %12,88 izlenme oranı ve %27,67 izlenme payı, AB'de %8,32 izlenme oranı ve %19,39 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,22 izlenme oranı ve %23,19 izlenme payı alarak birinci oldu.



        KARAN'LA EĞLENCE
        Fahriye Evcen, oğlu Karan Özçivit ile Etiler'de görüntülendi. Çocuk konseptli bir mekandan çıkan Evcen, "Karan evde sıkılıyor. O yüzden biraz eğlendik" dedi.



        UYUMLU DOSTLUK
        Cemiyet hayatının gözde ismi Ceylan Çapa, önceki gün köpeğiyle bu karesini paylaştı. Sosyetik güzel, Boğaz manzarası eşliğinde köpeği Alice ile verdiği pozuna "Uyum bizim işimiz" yazdı.



        KİLOLARIM DERT OLDU
        Sürekli zayıf olduğu için eleştirilen Derya Uluğ, kendisine gelen tepkilere anlam veremediğini söyledi. Güzel popçu, "İnsanlar benim kiloma çok takık. Kilo almadım. Çok sağlıklı besleniyorum" dedi. (Doğan SAVAŞ)



            SEVİMLİ YASTIK
            Önceki gün spora giden Yasemin Özilhan, uzun antrenman sonrası yorgun düşünce kendisine sevimli bir yastık buldu. Bu sevimli köpeğe sarılıp dinlenen sosyetik güzelin Instagram'dan yaptığı paylaşım, kalpleri ısıttı.

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            Haberler Saklambaç Sen Anlat Karadeniz"i özleyenler ekran başına! Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu... | 13 Mart magazin haberleri