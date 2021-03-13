Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran efsane dizi "Sen Anlat Karadeniz"i özleyenler yeniden ekran başına. Sevilen dizi, Pazartesi'den Cumartesi'ye haftanın altı günü her gün saat 20.30'da a2 ekranlarında olacak.
Eşsiz Karadeniz doğasına muhteşem müziklerin eşlik ettiği "Sen Anlat Karadeniz", 15 Mart Pazartesi'den itibaren tekrar bölümleriyle a2'de yayınlanacak.
Dizinin başrolünü Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu paylaşıyor.
ZİRVEDE TEK BAŞINA
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın, önceki akşam yayınlanan 87. bölümü, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.
Dizi Tüm Kişiler'de %12,88 izlenme oranı ve %27,67 izlenme payı, AB'de %8,32 izlenme oranı ve %19,39 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,22 izlenme oranı ve %23,19 izlenme payı alarak birinci oldu.