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    mantara bağladı

    Dünyanın en ünlü çanta markası de duyarlı markalar arasına eklendi. moda devi, tarihinde ilk kez gerçek deri yerine ‘mantardan’ üretilmiş bir çantasını piyasaya sürmeye hazırlanıyor…

    Hermes mantara bağladı
    Son yıllarda dünyaca ünlü markalar, hayvan haklarını korumak adına ürünlerinde gerçek kürk ve deri kullanmayacaklarını açıkladı. Şimdi ise dünyanın en ünlü ve lüks çanta markası Hermes'ten ilginç bir hamle geldi. Fransız moda devi, 'Victoria' adını verdiği ikonik seyahat çantasını tam üç yıl süren laboratuvar çalışmaları sonucunda 'mantardan' ürettiğini açıkladı. Özel bir teknikle deriye dönüştürülerek üretilen ve bu yıl sonunda piyasaya çıkacak olan çantanın fiyatı ise henüz açıklanmadı.



    PETA'DAN AÇIKLAMA
    'in bu kararı, hayvan severler arasında sevinçle karşılansa da ünlü markanın çantalarında hayvan derisi kullanmaya devam edeceği açıklandı. Yıllardır Hermes'i protesto eden hayvan hakları savunucusu PETA derneği de markanın 'mantar' kararı için "Henüz tüm modellerinde 'vegan' ürün kullanmalarını sağlayamadık ama bu adım bile değişen dünya için bize umut vaat ediyor" açıklaması yaptı.



    TARTIŞMALI BİRKİN
    Hermes'in çantalarına adını veren efsane yıldız , krokodil derisi modellerdeki hayvan katliamının ortaya çıkmasının ardından "Hermes çantaların yapımında uluslararası kurallar uygulanmaya başlayana kadar markadan Birkin'i yeniden adlandırmasını talep ediyorum" demişti.
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