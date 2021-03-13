Hermes mantara bağladı

Son yıllarda dünyaca ünlü markalar, hayvan haklarını korumak adına ürünlerinde gerçek kürk ve deri kullanmayacaklarını açıkladı. Şimdi ise dünyanın en ünlü ve lüks çanta markası Hermes'ten ilginç bir hamle geldi. Fransız moda devi, 'Victoria' adını verdiği ikonik seyahat çantasını tam üç yıl süren laboratuvar çalışmaları sonucunda 'mantardan' ürettiğini açıkladı. Özel bir teknikle deriye dönüştürülerek üretilen ve bu yıl sonunda piyasaya çıkacak olan çantanın fiyatı ise henüz açıklanmadı.
PETA'DAN AÇIKLAMA
Hermes'in bu kararı, hayvan severler arasında sevinçle karşılansa da ünlü markanın çantalarında hayvan derisi kullanmaya devam edeceği açıklandı. Yıllardır Hermes'i protesto eden hayvan hakları savunucusu PETA derneği de markanın 'mantar' kararı için "Henüz tüm modellerinde 'vegan' ürün kullanmalarını sağlayamadık ama bu adım bile değişen dünya için bize umut vaat ediyor" açıklaması yaptı.
TARTIŞMALI BİRKİN
Hermes'in çantalarına adını veren efsane yıldız Jane Birkin, krokodil derisi modellerdeki hayvan katliamının ortaya çıkmasının ardından "Hermes çantaların yapımında uluslararası kurallar uygulanmaya başlayana kadar markadan Birkin'i yeniden adlandırmasını talep ediyorum" demişti.
PETA'DAN AÇIKLAMA
Hermes'in bu kararı, hayvan severler arasında sevinçle karşılansa da ünlü markanın çantalarında hayvan derisi kullanmaya devam edeceği açıklandı. Yıllardır Hermes'i protesto eden hayvan hakları savunucusu PETA derneği de markanın 'mantar' kararı için "Henüz tüm modellerinde 'vegan' ürün kullanmalarını sağlayamadık ama bu adım bile değişen dünya için bize umut vaat ediyor" açıklaması yaptı.
TARTIŞMALI BİRKİN
Hermes'in çantalarına adını veren efsane yıldız Jane Birkin, krokodil derisi modellerdeki hayvan katliamının ortaya çıkmasının ardından "Hermes çantaların yapımında uluslararası kurallar uygulanmaya başlayana kadar markadan Birkin'i yeniden adlandırmasını talep ediyorum" demişti.