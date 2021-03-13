Sempatik oyuncu İrem Sak, önceki gün elektrikli scooter'ıyla gezintiye çıktığı Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Çevreci bir insan olduğu için benzinli otomobil almaktansa elektrikli araç almayı düşündüğünü söyleyen Sak, ekledi: "Bu yüzden arabam bugüne dek hiç olmadı."
METRO YERİNE SCOOTER
Pandemiden önce de sürekli metro kullandığını söyleyen güzel oyuncu, "Şimdi pandemiden dolayı elektrikli scooter'ımla geziyorum" açıklaması yaptı.
İrem Sak, gözüne elektrikli bir otomobil kestirdi.
METRO YERİNE SCOOTER
Pandemiden önce de sürekli metro kullandığını söyleyen güzel oyuncu, "Şimdi pandemiden dolayı elektrikli scooter'ımla geziyorum" açıklaması yaptı.
İrem Sak, gözüne elektrikli bir otomobil kestirdi.