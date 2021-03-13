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    Çevre dostluğu 'ı yayan bıraktı

    Önceki gün elektrikli scooter’ıyla gezintiye çıkan güzel oyuncu , “Çevreci olduğum için benzinli araç sevmiyorum. O yüzden arabam hiç olmadı” dedi.

    Doğan Savaş TAKVIM
    Çevre dostluğu yayan bıraktı
    Sempatik oyuncu , önceki gün elektrikli scooter'ıyla gezintiye çıktığı 'nda objektiflere yansıdı. Çevreci bir insan olduğu için benzinli otomobil almaktansa elektrikli araç almayı düşündüğünü söyleyen Sak, ekledi: "Bu yüzden arabam bugüne dek hiç olmadı."

    METRO YERİNE SCOOTER
    Pandemiden önce de sürekli kullandığını söyleyen güzel oyuncu, "Şimdi pandemiden dolayı elektrikli scooter'ımla geziyorum" açıklaması yaptı.



    İrem Sak, gözüne elektrikli bir otomobil kestirdi.

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