Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen "Yılın Yıldızları" ödül töreninde skandal yaşandı. Kerem Bürsin, öğrencilerin oylarıyla "2020 Yılının En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu" seçildi. Ödül almak için sahneye çıkan Bürsin, büyük bir sürprizle karşılaştı. Gecenin sunucusu olan radyocu Bay J, esprinin dozunu kaçırınca herkes şoke oldu.
Bürsin, Bay J'nin "Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti" sözlerinden sonra salonu terk etti. Çok sinirlenen oyuncu, soruları da yanıtlamadı. Yaptığı patavatsızlıkla geceye damga vuran Bay J ise sözlerinin maksadı aştığını söyleyerek Bürsin'den özür diledi.
Bürsin, Bay J'nin "Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti" sözlerinden sonra salonu terk etti. Çok sinirlenen oyuncu, soruları da yanıtlamadı. Yaptığı patavatsızlıkla geceye damga vuran Bay J ise sözlerinin maksadı aştığını söyleyerek Bürsin'den özür diledi.