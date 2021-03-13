Olaylı aşklarında bugüne dek sayısız ayrılık yaşayan Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay'ın ilişkisi, kabak tadı verdi! Liseli aşıklar gibi en ufak bir tartışmada yollarını ayıran ünlü çift, geçtiğimiz ay da "Bir daha dönüş yok" diyerek aşkı noktaladı. İbrahim Kutluay, daha önce de 1 Kasım 2020'de kendi ağzıyla ayrıldıklarını açıklamış; 30 Kasım 2020'de ise tekrar barıştıklarını ilan etmişti.
YÜZÜNDE GÜLLER AÇIYOR
Şubat başında da şiddetli bir kavgaya tutuşan çiftten İbo, sosyetik sevgilisinin evindeki eşyalarını bile topladı. Ancak ne olduysa oldu ve eski basketbolcu, uğruna iki çocuğunun annesi Demet Şener'den boşandığı Edwina Sponza'ya geri döndü. Dün Bebek'te objektiflere takılan ünlü çift, Bebek Kahve'de oturup güzel havanın tadını çıkardı. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Sponza ile Kutluay, gülümsemekle yetindi. Bu arada Edwina Sponza'nın İbrahim Kutluay'a evlilik baskısı yaptığı ve ilişkide bu nedenle krizler çıktığı da iddia edilmişti. Gazetecilerin bu konuyu hatırlatıp "Evlilik kararı mı aldınız?" diye sorduğu ikili, bu soruya da yanıt vermedi. Öte yandan her zaman objektiflerden kaçan sosyetik güzelin, dün objektiflere gülümseyerek poz vermesi de gözden kaçmadı.
Ayrılık süresince Bebek'te ayrı ayrı gezen çift, dün bir araya gelip adeta gövde gösterisi yaptı.
YÜZÜNDE GÜLLER AÇIYOR
Şubat başında da şiddetli bir kavgaya tutuşan çiftten İbo, sosyetik sevgilisinin evindeki eşyalarını bile topladı. Ancak ne olduysa oldu ve eski basketbolcu, uğruna iki çocuğunun annesi Demet Şener'den boşandığı Edwina Sponza'ya geri döndü. Dün Bebek'te objektiflere takılan ünlü çift, Bebek Kahve'de oturup güzel havanın tadını çıkardı. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Sponza ile Kutluay, gülümsemekle yetindi. Bu arada Edwina Sponza'nın İbrahim Kutluay'a evlilik baskısı yaptığı ve ilişkide bu nedenle krizler çıktığı da iddia edilmişti. Gazetecilerin bu konuyu hatırlatıp "Evlilik kararı mı aldınız?" diye sorduğu ikili, bu soruya da yanıt vermedi. Öte yandan her zaman objektiflerden kaçan sosyetik güzelin, dün objektiflere gülümseyerek poz vermesi de gözden kaçmadı.
Ayrılık süresince Bebek'te ayrı ayrı gezen çift, dün bir araya gelip adeta gövde gösterisi yaptı.