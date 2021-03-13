Pandemi başından beri konser vermediği için sürekli sitem eden Demet Akalın, kendisiyle çelişiyor… Uludağ'da tatil yapanları eleştirdikten bir hafta sonra soluğu dağda alan popçu, burada Coronavirüs kaptı. Yine Demet Akalın, pandemi başından beri maddi sıkıntıdan yana en çok dertlenen ünlü oldu. "Gelir vergimi ödemedim. Ev kredisi bir yandan... Türkiye'nin en çok kazananlarının başında geliyorum ve diyorum ki ben idare edemiyorum!" diyen Akalın, bu sözlerinin aksine sürekli alışveriş merkezlerinde görüntülendi. Sürekli kendisi, eşi ve kızı için dünyaca ünlü markalardan on binlerce liralık harcamalar yapan şarkıcı, önceki gün de soluğu Dubai'de aldı.