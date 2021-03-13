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    VIP gariban! ailesiyle 'bedava' tatiline çıktı

    Geçim sıkıntısı çektiğini söyleyen , ailesiyle tatiline çıktı. Popçu, eleştiriler karşısında tatilinin bedava olduğunu açıklayıp şöyle dedi: “ garibana veriyor. Otelim de uçağım da sponsor. Damı akan evden Dubai’lere uzanan hikayem temiz kalbimden.”

    VIP gariban!

    Pandemi başından beri konser vermediği için sürekli sitem eden Demet Akalın, kendisiyle çelişiyor… Uludağ'da tatil yapanları eleştirdikten bir hafta sonra soluğu dağda alan popçu, burada Coronavirüs kaptı. Yine Demet Akalın, pandemi başından beri maddi sıkıntıdan yana en çok dertlenen ünlü oldu. "Gelir vergimi ödemedim. Ev kredisi bir yandan... Türkiye'nin en çok kazananlarının başında geliyorum ve diyorum ki ben idare edemiyorum!" diyen Akalın, bu sözlerinin aksine sürekli alışveriş merkezlerinde görüntülendi. Sürekli kendisi, eşi ve kızı için dünyaca ünlü markalardan on binlerce liralık harcamalar yapan şarkıcı, önceki gün de soluğu Dubai'de aldı.



    170 BİN TL'LİK TATİL…
    Akalın'ın ultra lüks bir otelde konaklaması, sosyal medyayı karıştırdı. Takipçilerinden "Param yok diye ağlıyordun, nasıl Dubai tatiline çıktın?" eleştirileri alan popçu, şu açıklamayı yaptı: "Allah'a şükür Allah garibana veriyor. Otelim de uçağım da sponsor. Damı akan evden Dubai'lere uzanan hikayem temiz kalbimden." Bu arada Demet Akalın'ın kızı ve eşiyle Dubai'ye uçak seyahati yaklaşık 30 bin TL… Akalın'ın kaldığı özel havuzlu ultra lüks odanın gecelik fiyatı ise 35 bin TL… Yani ünlü popçu, Dubai'deki 4 günlük tatili için ödemesi gereken yaklaşık 170 bin TL'yi şöhreti sayesinde bedavaya getirerek bir kez daha "Şöhret sağolsun" dedirtti…



    PARAM YOK DİYE AĞLADI BEDAVA TATİLİ KAPTI
    Ünlü popçu, paylaşımlarına sürekli konakladığı oteli etiketleyip bedava tatilin hakkını veriyor.



        ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU
        Demet Akalın'ın Dubai tatili, sosyal medyadaki takipçilerini harekete geçirdi. Birçok kişi, maddi yetersizlikten şikayet eden popçuya veryansın etti.

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        Haberler Saklambaç VIP gariban! Demet Akalın ailesiyle 'bedava' Dubai tatiline çıktı