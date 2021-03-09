"Sağolasın yasağa rağmen benim için pazar pazar klinik açtı. İşlemlerin hemen ardından tabii ki şişiyor dudaklarınız onca iğneden sonra. Kaşlarınız da biraz sert görünüyor başta ama kabuklar düşüp pigment da oturunca düzelecek. Benim zaten yıllardır ne kadar doğalcı olduğumu biliyorsunuz. Şişlerim insin 2 güne paylaşacağım" notuyla kendisi için güzellik merkezini açan Feriba Sahi'ye teşekkür eden Somer, "Yaptığın hareket hiç güzel değil" dedirtti.