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    Güzellik uğruna kuralları hiçe saydı: sokağa çıkma yasağında 'taki bir güzellik merkezini açtırdı

    Cemiyet hayatının ünlü ismi , bir skandala imza attı. Sosyetik güzel, pazar günü 'da sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen 'taki bir güzellik merkezini açtırdı. Güzelleşmek için kuralları hiçe sayan er, "Pes" dedirtti.

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    Hiç güzel değilsin!

    Coronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaları dikkate almayan ünlüler pes dedirtmeye devam ediyor. Kaya Çilingiroğlu ve Sinan Çetin gibi maske takma fobisi olan ünlülerden, Kerim Sabancı, Kaan Kalyon, Caner Karaloğlu ve Öykü Çelik gibi parti uğruna ölümü göze alanlardan sonra bir skandal da sosyetede yaşandı.

    Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden mimar Ali Somer'in kızı Mina Somer, dün ağızları açıkta burakan bir olaya imza attı. Sosyetik güzel, pazar günü İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen Maslak'taki bir güzellik merkezini açtırdı.

    Güzellik ve estetik koçluğu yapan Feriba Sahi'ye giden sosyetik güzel dudaklarına 'lip pigmentation' ve kaşlarına microblading gibi keyfe keder iki işlemi yaptırıp tekrar evine döndü.

        UTANMADAN PAYLAŞIM YAPTI
        Sanki hayati bir meseleymiş gibi yasak saatlerinde güzellik merkezi açtıran Somer, bu anlarını sosyal medyadan paylaşarak, herkesi şoke etti.

        "Sağolasın yasağa rağmen benim için pazar pazar klinik açtı. İşlemlerin hemen ardından tabii ki şişiyor dudaklarınız onca iğneden sonra. Kaşlarınız da biraz sert görünüyor başta ama kabuklar düşüp pigment da oturunca düzelecek. Benim zaten yıllardır ne kadar doğalcı olduğumu biliyorsunuz. Şişlerim insin 2 güne paylaşacağım" notuyla kendisi için güzellik merkezini açan Feriba Sahi'ye teşekkür eden Somer, "Yaptığın hareket hiç güzel değil" dedirtti.
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        Haberler Saklambaç Güzellik uğruna kuralları hiçe saydı: Mina Somer sokağa çıkma yasağında Maslak'taki bir güzellik merkezini açtırdı
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