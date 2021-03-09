Coronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaları dikkate almayan ünlüler pes dedirtmeye devam ediyor. Kaya Çilingiroğlu ve Sinan Çetin gibi maske takma fobisi olan ünlülerden, Kerim Sabancı, Kaan Kalyon, Caner Karaloğlu ve Öykü Çelik gibi parti uğruna ölümü göze alanlardan sonra bir skandal da sosyetede yaşandı.
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden mimar Ali Somer'in kızı Mina Somer, dün ağızları açıkta burakan bir olaya imza attı. Sosyetik güzel, pazar günü İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen Maslak'taki bir güzellik merkezini açtırdı.
Güzellik ve estetik koçluğu yapan Feriba Sahi'ye giden sosyetik güzel dudaklarına 'lip pigmentation' ve kaşlarına microblading gibi keyfe keder iki işlemi yaptırıp tekrar evine döndü.