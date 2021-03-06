Pablo Picasso'nun Yaşlı Gitarist'i, Da Vinci'nin Mona Lisa'sı ve Edvard Munch'ın Çığlık'ı... Gizli mesajlar var

Leonardo Da Vinci'den Michelangelo'ya kadar birçok sanatçı, sanatseverlere meydan okumak veya kendileri hakkında bir şeyler ortaya çıkarmak için efsane tablolarına gizli mesajlar bıraktı. Teknoloji sayesinde, bu gizli mesajlar yüzyıllar sonra keşfedildi.

Da Vinci'nin 15. yüzyıl şaheseri, dünyadaki en tanınmış sanat eserlerinden biri Mona Lisa'nın sağ gözünün üzerinde "L" harfi olduğu ve sanatçının adının yazdığı ortaya çıktı.

Picasso'nun 'Yaşlı Gitarist' tablosunda kızılötesi kamera sayesinde tablonun altında bir kadının olduğu başka bir tablo bulundu. Çığlık tablosunda ise "Sadece bir deli tarafından çizilebilir" yazısı ortaya çıktı.