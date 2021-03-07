2014'te evlendiği kızının annesi Melis İşiten'den 2019'da boşanan Uraz Kaygılaroğlu'ndan ilan-ı aşk... Birkan Nasuhoğlu'nun seslendirdiği 'Uyanmam' şarkısını paylaşan ünlü oyuncu, Berrak Tüzünataç'ı etiketleyerek ilişkiyi itiraf etti.
Şarkının sözleri ise şöyleydi: "Bir düş gördüm, sen ben vardık, gamsız bomboş hovardaydık. Telaş korku, bilen yoktu... Sevişmek tek derdimiz oldu..."
Jet aşklarıyla bilinen Berrak ise önceki gün Kaygılaroğlu ile ilgili sorulara "Size bir açıklama yapma zorunluluğum mu var!" diyerek üste çıkmaya çalıştı.