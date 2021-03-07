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    , 'ten ayrıldı anneden tepki gecikmedi: , 'ı Instagram'dan sildi

    2014'te evlendiği kızının annesi 'den 2019'da boşanan 'ndan ilan-ı aşk... 'nun seslendirdiği 'Uyanmam' şarkısını paylaşan ünlü oyuncu, 'ı etiketleyerek ilişkiyi itiraf etti. Bunun üzerine 'in annesinden de tepki gecikmedi. Anne , 'ı Instagram'dan silip tepkisini gösterdi.

    Ana tepki

    2014'te evlendiği kızının annesi Melis İşiten'den 2019'da boşanan Uraz Kaygılaroğlu'ndan ilan-ı aşk... Birkan Nasuhoğlu'nun seslendirdiği 'Uyanmam' şarkısını paylaşan ünlü oyuncu, Berrak Tüzünataç'ı etiketleyerek ilişkiyi itiraf etti.

    Şarkının sözleri ise şöyleydi: "Bir düş gördüm, sen ben vardık, gamsız bomboş hovardaydık. Telaş korku, bilen yoktu... Sevişmek tek derdimiz oldu..."

    Jet aşklarıyla bilinen Berrak ise önceki gün Kaygılaroğlu ile ilgili sorulara "Size bir açıklama yapma zorunluluğum mu var!" diyerek üste çıkmaya çalıştı.

        Özel hayatındaki hızıyla alay konusu olan Berrak'ın, benim diyen playboyları sollayan aşk hayatına bir ay önce ayrıldığı aşkı Ali Yörenç'in senarist annesi Ece Yörenç'ten de tepki geldi.

        Ünlü senarist, daha bir ay öncesine kadar sık sık bir araya geldiği ünlü oyuncuyu Instagram'dan takibi bıraktı.

        Cesur ve Güzel'den Medcezir'e kadar birçok ünlü dizinin senaristi olan ve herkes tarafından çok sevilen Ece Yörenç'in bu hamlesi, "Berrak hızlı özel hayatıyla kendi sektöründe de gözden düşüyor" yorumları yaptırdı.

            URAZ'DAN İLAN-I AŞK
            Ünlü oyuncu, Instagram hesabında paylaştığı 'Uyanmam' isimli bir şarkıya Berrak Tüzünataç'ı etiketleyerek aşkı da herkese ilan etmiş oldu.

            ALİ'Yİ ALDATTI MI?
            Tüzünataç'ın Ali Yörenç'ten ayrılır ayrılmaz Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte olması "Berrak, Ali'ye ihanet mi etti?" iddialarını gündeme getirdi.
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            Haberler Saklambaç Berrak Tüzünataç, Ali Yörenç'ten ayrıldı anneden tepki gecikmedi: Ece Yörenç, Berrak'ı Instagram'dan sildi
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